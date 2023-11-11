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Haberler Galeri BELLİ OLDU! 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ (SSK, Bağ Kur): 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.11.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 07:30

BELLİ OLDU! 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ (SSK, Bağ Kur): 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. 100. Yıl ikramiyesi bugün itibariyle hesaplara yatmaya başlıyor. Tek sefere mahsus 3. Bayram ikramiyesinin detayları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bu noktada "'5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı" sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusuyla yanıt buldu. İkramiyeden çalışamayan 12.2 milyon emekli ve dul ve yetim aylığı alanlar yararlanabilecek. Ödemeler SSK ve Bağ-Kur emeklilerine farklı tarihlerde yapılıyor. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme tarihleri...

BELLİ OLDU! 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SSK, Bağ Kur: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Daha evvel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından ödemelerin kasımın ilk yarısını geçmeyeceği açıklanmıştı. Bugün itibariyle emeklilerin hesaplarına ikramiyeler yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerin SSK ve Bağ-Kur için farklı tarihlerde olduğunu açıkladı. Bu noktada milyonlarca kişi "SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte, tahsis numarasına göre Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihleri…

BELLİ OLDU! 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SSK, Bağ Kur: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışan emekliler hariç olmak üzere emekli ikramiyesi ödemesi için takvim açıklandı. SGK'nın emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi bugün başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağ-Kur ise 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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BELLİ OLDU! 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SSK, Bağ Kur: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? SGK AÇIKLADI

Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri 11 Kasım'da başlayacak. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, BAĞ-KUR ödemeleri ise 14 Kasım'da yapılacak.

Bu ödeme; SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

BELLİ OLDU! 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SSK, Bağ Kur: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE: KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

BELLİ OLDU! 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SSK, Bağ Kur: 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

12.2 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi. Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.

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