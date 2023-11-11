BELLİ OLDU! 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ (SSK, Bağ Kur): 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. 100. Yıl ikramiyesi bugün itibariyle hesaplara yatmaya başlıyor. Tek sefere mahsus 3. Bayram ikramiyesinin detayları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bu noktada "'5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı" sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusuyla yanıt buldu. İkramiyeden çalışamayan 12.2 milyon emekli ve dul ve yetim aylığı alanlar yararlanabilecek. Ödemeler SSK ve Bağ-Kur emeklilerine farklı tarihlerde yapılıyor. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ödeme tarihleri...