BELLİ OLDU! 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ (SSK, Bağ Kur): 5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Daha evvel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından ödemelerin kasımın ilk yarısını geçmeyeceği açıklanmıştı. Bugün itibariyle emeklilerin hesaplarına ikramiyeler yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerin SSK ve Bağ-Kur için farklı tarihlerde olduğunu açıkladı. Bu noktada milyonlarca kişi "SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte, tahsis numarasına göre Cumhuriyet ikramiyesi ödeme tarihleri…