SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek düzenleme geliyor! Masada 3 rakam var

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 6 aylık enflasyon kesinleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı oldu. Ancak bu zam doğrudan kök maaşlara uygulandığından kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında olan emeklilerin emekli maaşı 10 bin TL'de kaldı. Bu durumda 1,8 milyon emeklinin olduğu ifade ediliyor.