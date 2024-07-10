Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
10:50
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek düzenleme geliyor! Masada 3 rakam var
Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için hazırlıklar devam ediyor. Yüzde 24,73 emekli kök maaş zammı sonrası yaklaşık 2 milyon vatandaşın geliri 10 bin TL'de kaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni rakamın belirlenebilmesi için koordineli olarak çalışıyor. Emekliye zam düzenlemesi için detaylar kısa süre içinde belli olacak. Masada 3 rakam var...