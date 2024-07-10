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Haberler Galeri SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek düzenleme geliyor! Masada 3 rakam var
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:50

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek düzenleme geliyor! Masada 3 rakam var

Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için hazırlıklar devam ediyor. Yüzde 24,73 emekli kök maaş zammı sonrası yaklaşık 2 milyon vatandaşın geliri 10 bin TL'de kaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni rakamın belirlenebilmesi için koordineli olarak çalışıyor. Emekliye zam düzenlemesi için detaylar kısa süre içinde belli olacak. Masada 3 rakam var...

METE DİRİCE
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek düzenleme geliyor! Masada 3 rakam var

Son dakika haberleri: Emekliye zam düzenlemesi kısa süre içinde açıklanacak. Ocak-Haziran döneminde 10 bin TL olarak uygulanan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yeniden artacak. Düzenlemeden 3,5 milyon vatandaş doğrudan faydalancak. Kök maaş zammı sonrası maaşı 10 bin TL'de sabit kalan yaklaşık 2 milyon vatandaş da düzenleme sonrası zam almış olacak.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek düzenleme geliyor! Masada 3 rakam var

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI YÜZDE 24,73

Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Emekliler her yıl 6 ayda bir olmak üzere zam alıyor. Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek düzenleme geliyor! Masada 3 rakam var

Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek düzenleme geliyor! Masada 3 rakam var

1,8 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞI 10 BİN TL'DE KALDI: AK PARTİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Böylece kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş Ocak'ta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak uygulanıyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek düzenleme geliyor! Masada 3 rakam var

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 6 aylık enflasyon kesinleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı oldu. Ancak bu zam doğrudan kök maaşlara uygulandığından kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında olan emeklilerin emekli maaşı 10 bin TL'de kaldı. Bu durumda 1,8 milyon emeklinin olduğu ifade ediliyor.

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