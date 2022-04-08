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Haberler Galeri SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: EYT'li için üç ayrı hesap! Milyonları ilgilendiren maaş artırma formülü!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:40

SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: EYT'li için üç ayrı hesap! Milyonları ilgilendiren maaş artırma formülü!

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi zamanla değişikliklere uğrarken maaş hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar oluştu. 80'li yıllarda, ya da 90'ların başlarında işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şu anda emeklilik günleri de geldi. Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak da tarif ettiğimiz bu sigortalıların maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor. Peki kim nasıl hesap yapacak? Emekli maaşı nasıl artırılır? SSK'lı ve Bağ-Kur'lu memur nasıl hesaplama yapacak? İşte maaşlarla ilgili tüm detaylar…

FARUK ERDEM
SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat: EYT’li için üç ayrı hesap! Milyonları ilgilendiren maaş artırma formülü!

Maaşların kaç lira olacağını önceden bilmek kolay değil. Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek, az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz. Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat: EYT’li için üç ayrı hesap! Milyonları ilgilendiren maaş artırma formülü!

Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler olabiliyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat: EYT’li için üç ayrı hesap! Milyonları ilgilendiren maaş artırma formülü!

En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak formül şöyle:

Emekli maaşı= Ortalama aylık kazanç X Aylık bağlama oranı

Aylık bağlama oranını ise gün sayısı, yani prim ödediğiniz süre belirliyor.

Yukarıda söylediğimiz gibi üç ayrı formül uygulanıyor.

-1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.

SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat: EYT’li için üç ayrı hesap! Milyonları ilgilendiren maaş artırma formülü!

-1999-2008 ARASI: Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.

-EKİM 2008 SONRASI: Sosyal güvenliğin bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar iniyor

SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat: EYT’li için üç ayrı hesap! Milyonları ilgilendiren maaş artırma formülü!

Emeklilik için yaşı beklerken çalışmaya devam etmek prim sayısını artırırken, eğer kazançlar da yüksekten yatıyorsa emekli maaşını artıran bir etkiyle sahip oluyor. Prim günü ile yaş arasındaki fark özellikle 2000 ve 2008 sonrası sigortalı olanlarda daha da açıldı.

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