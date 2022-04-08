Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:33
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
10:40
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: EYT'li için üç ayrı hesap! Milyonları ilgilendiren maaş artırma formülü!
Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi zamanla değişikliklere uğrarken maaş hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar oluştu. 80'li yıllarda, ya da 90'ların başlarında işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şu anda emeklilik günleri de geldi. Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak da tarif ettiğimiz bu sigortalıların maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor. Peki kim nasıl hesap yapacak? Emekli maaşı nasıl artırılır? SSK'lı ve Bağ-Kur'lu memur nasıl hesaplama yapacak? İşte maaşlarla ilgili tüm detaylar…