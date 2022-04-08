SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat: EYT’li için üç ayrı hesap! Milyonları ilgilendiren maaş artırma formülü!

Emeklilik için yaşı beklerken çalışmaya devam etmek prim sayısını artırırken, eğer kazançlar da yüksekten yatıyorsa emekli maaşını artıran bir etkiyle sahip oluyor. Prim günü ile yaş arasındaki fark özellikle 2000 ve 2008 sonrası sigortalı olanlarda daha da açıldı.