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Haberler Galeri Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu yanıt buldu: İşte Temmuz 2024 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 04.07.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 12:06

Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu yanıt buldu: İşte Temmuz 2024 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi

Son dakika haberi: Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 'Temmuzda ne kadar emekli maaşı alırım' sorusu yanıt buldu. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73 olurken, memur emeklisi de yüzde 19,31 zam alacak. 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500, 15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu yanıt buldu: İşte Temmuz 2024 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi

Son dakika haberleri: TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak hesaplandı. Bu rakam SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesaplamasıyla memur emeklisi yüzde 19,31 zam alacak. Temmuzda emekli maaşları zamlı olarak ödenecek. Memur emeklisi maaş farkları ay sonu hesaplarda olacak.

Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu yanıt buldu: İşte Temmuz 2024 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73

Haziran ayında enflasyon yüzde 1,64 olarak gelirken, 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

Bu rakamlara göre hesaplandığında;

  • 4A-4B kategorisinde yer alan SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 24,73,
  • 4C kategorisinde yer alan memur emeklisi yüzde 19,31 zam alacak.
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Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu yanıt buldu: İşte Temmuz 2024 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi

2024 YILINDA EMEKLİ MAAŞI ZAMMI KÜMÜLATİF OLARAK YÜZDE 86

Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklisi temmuz döneminde yüzde 24,73 zam aldı. Bu rakamlara göre hesap yapıldığnda kümülatif zam oranı yüzde 86 oldu.

Memur emeklisi ise 2024 yılında toplam yüzde 78 zam almış olacak.

Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu yanıt buldu: İşte Temmuz 2024 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi

HESABA KAÇ PARA EMEKLİ MAAŞI YATACAK?

1. Yüzde 24,73 emekli zammı kök maaşa uygulanacak.
2. Bu rakama yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek.
3. Ortaya çıkan rakam 'En düşük emekli maaşı'ndan az ise Hazine desteği devreye girecek.
4. Yeni rakam emeklinin hesabına yatacak.

Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu yanıt buldu: İşte Temmuz 2024 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşının da temmuz ayında artması bekleniyor. 6 aylık enflasyona yani yaklaşık yüzde 25'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.

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