Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu yanıt buldu: İşte Temmuz 2024 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşının da temmuz ayında artması bekleniyor. 6 aylık enflasyona yani yaklaşık yüzde 25'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.