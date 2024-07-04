Giriş Tarihi: 04.07.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
12:06
Ne kadar emekli maaşı alırım? Sorusu yanıt buldu: İşte Temmuz 2024 SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ödeme takvimi
Son dakika haberi: Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 'Temmuzda ne kadar emekli maaşı alırım' sorusu yanıt buldu. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73 olurken, memur emeklisi de yüzde 19,31 zam alacak. 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500, 15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...