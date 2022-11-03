İLK ARAÇ TOGG C-SUV

Togg'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli Togg C-SUV üretildi ve banttan inen ilk araç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı.

Bursa Gemlik'te faaliyetlerini sürdürecek olan Togg, bu fabrika ile Türkiye'nin geleceğine değer katan yerli ve milli otomobilin üretim merkezi olacak.