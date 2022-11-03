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Haberler Galeri Togg fiyat listesi 2023 için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detay verdi: Togg satış fiyatı ne kadar, kaç lira olacak?
Giriş Tarihi: 03.11.2022 22:33 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 22:34

Togg fiyat listesi 2023 için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detay verdi: Togg satış fiyatı ne kadar, kaç lira olacak?

Togg fiyat listesi için merakla beklenen tarih belli oldu. Dünyanın doğuştan elektrikli öncü otmobili Togg satış fiyatı son dönemin en çok merak edilenleri arasında yer alıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla, '2023 Togg satış fiyatı ne kadar olacak, yerli otomobil ne zaman yollara çıkacak' soruları konusunda merakları giderdi.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Togg fiyat listesi 2023 için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detay verdi: Togg satış fiyatı ne kadar, kaç lira olacak?

Togg renkleri bellli oldu. Ayrıca yerli otomobil Gemlik Fabrikası seri üretime başladı. Banttan inen ilk aracın direksiyonuna geçen Başkan Erdoğan tarihi günde tarihi sözler kullandı. Erdoğan "Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı burada" ifadelerini kullanırken, Togg fiyat listesi ve ön sipariş tarihini açıkladı.

Togg fiyat listesi 2023 için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detay verdi: Togg satış fiyatı ne kadar, kaç lira olacak?

"TOGG 60 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz" dedi.

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Togg fiyat listesi 2023 için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detay verdi: Togg satış fiyatı ne kadar, kaç lira olacak?

İLK ARAÇ TOGG C-SUV

Togg'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli Togg C-SUV üretildi ve banttan inen ilk araç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı.

Bursa Gemlik'te faaliyetlerini sürdürecek olan Togg, bu fabrika ile Türkiye'nin geleceğine değer katan yerli ve milli otomobilin üretim merkezi olacak.

Togg fiyat listesi 2023 için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detay verdi: Togg satış fiyatı ne kadar, kaç lira olacak?

İLK YIL HEDEFİ: 80 BİN ADET

Fabrika'da boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedefleniyor.

Togg fiyat listesi ve ön sipariş için tarih belli oldu! Togg fiyatı ne kadar olacak? | Video

Togg fiyat listesi 2023 için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detay verdi: Togg satış fiyatı ne kadar, kaç lira olacak?

TOGG'UN PARMAK ISIRTAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

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