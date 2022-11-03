Giriş Tarihi: 03.11.2022 22:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2022
22:34
Togg fiyat listesi 2023 için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detay verdi: Togg satış fiyatı ne kadar, kaç lira olacak?
Togg fiyat listesi için merakla beklenen tarih belli oldu. Dünyanın doğuştan elektrikli öncü otmobili Togg satış fiyatı son dönemin en çok merak edilenleri arasında yer alıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla, '2023 Togg satış fiyatı ne kadar olacak, yerli otomobil ne zaman yollara çıkacak' soruları konusunda merakları giderdi.