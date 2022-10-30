Togg fiyat listesi ve ön sipariş için tarih belli oldu! Togg fiyatı ne kadar olacak? | Video
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TOGG ne kadar olacak? Bakan Varank'tan TOGG fiyatı açıklaması | Video 17.10.2022 | 13:29
Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak Togg fiyat listesi ve ön sipariş için tarih belli olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan aracın fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. 'Togg fiyatı ne kadar olacak, yerli otomobil ne zaman yollara çıkacak' sorularıyla beraber Türkiye'yi büyük bir heyecan sardı. İşte detaylar...