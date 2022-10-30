Video Ekonomi Togg fiyat listesi ve ön sipariş için tarih belli oldu! Togg fiyatı ne kadar olacak? | Video
Togg fiyat listesi ve ön sipariş için tarih belli oldu! Togg fiyatı ne kadar olacak? | Video

Togg fiyat listesi ve ön sipariş için tarih belli oldu! Togg fiyatı ne kadar olacak? | Video

30.10.2022 | 11:26

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Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak Togg fiyat listesi ve ön sipariş için tarih belli olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan aracın fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. 'Togg fiyatı ne kadar olacak, yerli otomobil ne zaman yollara çıkacak' sorularıyla beraber Türkiye'yi büyük bir heyecan sardı. İşte detaylar...

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