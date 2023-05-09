TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Yüzde 45 zam müjdesi! Başkan Erdoğan’dan kamu işçisi zammı için büyük müjde!

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 45, EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI 15 BİN TL

"Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor.

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Kamuda gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz."

'REFAH DÜZEYİNİ ARTIRACAK YENİ DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ'

Erdoğan, Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletin her bir ferdi ile paylaşacak politikalar uyguladıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde dahil bu yaklaşıma çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere her alanda bağlı kaldık. Küresel covid salgınında küresel üretim ve tedarik zincirleri çökerken biz verdiğimiz desteklerle sanayimizi ve ticaretimizi ayakta tuttuk. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için siyasi ve ekonomik tüm tedbirleri aldık. Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arifesinde ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı, 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Doğal gazın konutlarda ilk ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimine karşılık gelen kısmının faturalardan düşürülecek olması bunlardan biridir. Deprem felaketinin ekonomimizin üzerine bindirdiği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye hamdolsun tüm bu yüklerin altından kalkabilecek güce ve büyüklüğe ulaşmıştır."

'KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

Erdoğan, bu çerçevede enflasyonun ve hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşların gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacaklarını belirterek, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına, bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur. Milletimiz şundan emin olsun; kimseyi enflasyona ezdiremeyeceğiz ve şu ana kadar da ezdirmedik. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız. Tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, milletimizin tüm ihtiyaçlarını nasıl biz karşıladıysak, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak" ifadelerini kullandı.

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