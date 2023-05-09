SON DAKİKA: KAMU İŞÇİ ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! 700 bin kamu işçisinin zam oranı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! | Video

Son dakika haberi... Toplu İş Sözleşmesi ile kamu işçisi zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 700 bin kamu işçisi için pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün TÜRK-İş ve HAK-İş ile bir araya gelirken, kamu işçisi zammı için son görüşmenin Başkan Erdoğan ile yapılmasının ardından yeni rakam bugün belirlendi. Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu? İşte toplu sözleşme zammı, taban aylıklar ve son dakika gelişmeleri...