Giriş Tarihi: 17.06.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
12:22
Verilerin güvenliği onunla sağlanacak: E-Mühür geliyor! Bakan Uraloğlu: Kamuda tasarruf elde edeceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ıslak imzaların "gerçek kişiler" tarafından kullanıldığını ve imza sahibinin kimliğinin doğrulanmasını sağladığını anımsatarak, "Elektronik mühür ise tüzel kişiliklere yani şirketlere, kuruluşlara ve kurumlara verilecek. Mühür sahibinin kimliğini doğrulama amacıyla kullanılacak. Elektronik bir dokümanın tüzel kişi tarafından oluşturulması ve kaynağının belirlenmesi, mühürlenen verinin bütünlüğü elektronik mühür ile sağlayacak" diye konuştu.