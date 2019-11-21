Yüzde 100 başarı sağlanmıştı! Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor
HİSAR-A, TEHDİTLERİ ALÇAK İRTİFADA ETKİSİZ HALE GETİRECEK
HİSAR ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip.
Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.