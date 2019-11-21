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  • Yüzde 100 başarı sağlanmıştı! Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Yüzde 100 başarı sağlanmıştı! Yerli göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

, savunma sanayisinde yerli ve milli projelerine devam ediyor. Bu konuda önemli projeler hayata geçirildi. Bunlardan bir tanesi de hava savunma sistemidir. HİSAR-'A'nın göreve hazır olduğu ve önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanacağı açıklandı. İşte HİSAR-A hava savunma sisteminin teknik özellikleri...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 16:37
Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

'TSK, HİSAR'I ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN KULLANMAYA BAŞLAYACAKTIR'

Bakan Akar, hava ve füze savunmasını takviye etmek amacıyla Patriot ve SAMP-T sistemlerinin ülkeye konuşlandırıldığını, bu kapsamda; İspanya'nın 2015 yılında konuşlandırdığı Patriot sistemlerini 2019 yılı sonuna kadar Türkiye'de bulunacağını bildirdi.

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Bakan Akar, "Bu sürenin daha da uzatılması söz konusudur. Ancak İtalya'ya ait SAMP-T sistemi yılsonu itibarıyla ülkemizden ayrılmış olacaktır. TSK, Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacaktır. Bu başarı, yüksek irtifa hava savunma füze sistemimiz SİPER bakımından da büyük bir müjdedir. SİPER envantere girinceye kadar aciliyet arz eden yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemi ihtiyacımızın bir an evvel karşılanması maksadıyla Rusya Federasyonu'ndan S-400 tedariki için başlattığımız süreç planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi.

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Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

İHA, FÜZE VE HAVA ARAÇLARINI İMHA EDEBİLİYOR

15 kilometre menzile sahip ve 25 kilometre menzile sahip HİSAR-O ile farklı irtifalardaki tehditlere karşı hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen HİSAR füzelerinin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor.

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Füzelerin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

ROKETSAN, 'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma füze sistemi HİSAR'ın envantere alınması ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılaması için başta ASELSAN olmak üzere, 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor.

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

HİSAR-A, TEHDİTLERİ ALÇAK İRTİFADA ETKİSİZ HALE GETİRECEK

HİSAR ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan , 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip.

Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor

Hedef tespit, teşhis ve takip özellikleri bulunan ayrıca, dost düşman tanıma sistemi (IFF), çoklu angajman ve ardışık ateşleme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlama ve yön bulma sistemi, zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma özelliklerine de sahip.

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