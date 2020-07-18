Yerli otomobilde tarihi gün! Başkan Erdoğan start verecek

2 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

Milletvekili Zafer Işık açıklamasında, "Yatırım teşvik belgesi alınan, AB ve Çin'de patent başvurusu tamamlanan Türkiye'nin otomobili için ÇED raporunu olumlu olarak alındı. Temel atılmasının ardından fabrikanın inşaatında 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. Proje alanı TOGG'a tahsis edilirken, arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 adet kamyon; 10 adet kule vinç, beş adet mobil vinç, beş adet ekskavatör, beş adet kazık makinesi, 20 adet mikser, üç adet beton pompası ve beş adet jet grout makinesi kullanılacak" diye konuştu.