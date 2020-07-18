Yerli otomobilde tarihi gün! Başkan Erdoğan start verecek | Video

Türkiye'nin yerli otomobilinde büyük gün geldi, çattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak yerli otomobil projesinin startını bugün verecek. Gemlik'in yanı sıra bölgede istihdama büyük katkı koyacak olan yerli otomobil fabrikasının kazık çakma ve temel atma töreni coronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılacağı törenle gerçekleştirilecek.