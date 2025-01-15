Giriş Tarihi: 15.01.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
23:27
Zamlı emekli maaşları e-Devlet'e yüklendi! Paralar hesaba yatıyor işte tarihler...
Emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Zamlı emekli maaşları e-Devlet'e yüklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve hükümet tarafından açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte hem 4A-4B kapsamında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de 4C kapsamındaki memur emeklileri için önemli değişiklikler yapmıştı. Kök maaşlara yapılan zam oranları ve ek ödemeler ile toplam maaş miktarı yeniden belirlenmişti. Öte yandan zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatacağıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. İşte tahsis numarasına göre emekli maaşlarının ödeneceği tarih...