Zamlı emekli maaşları e-Devlet’e yüklendi! Paralar hesaba yatıyor işte tarihler...

Emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve hükümet tarafından açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte hem 4A-4B kapsamında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de 4C kapsamındaki memur emeklileri için önemli değişiklikler yapıldı. Kök maaşlara yapılan zam oranları ve ek ödemeler ile toplam maaş miktarı yeniden belirlendi.