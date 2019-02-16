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500 yıllık lezzet:

'de Erciyes Dağı eteklerindeki Develi ilçesinde yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi '', ilk günden bu yana aynı lezzeti ve özelliğini korumaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 16.02.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 16:39
500 yıllık lezzet: Develi Cıvıklısı

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2008 yılında alınan 'coğrafi işaret tescil belgesi' ile yapımı sürdürülen '', parça etin çift bıçak altında kıyılarak küçük parçalara ayrılması, etin yağının da çift bıçak darbeleriyle 'cıvıtılması' ile yapılıyor.

500 yıllık lezzet: Develi Cıvıklısı

Erciyes Dağı eteklerinde yetiştirilen koyun ve danaların etinin, 1 gün boyunca dinlendirilip pişirilmesiyle hazırlanan, domates ve biber eklenmesiyle tamamlanan '', yıllardır bölgede en çok tercih edilen tatlar arasında olması özelliğini koruyor.

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500 yıllık lezzet: Develi Cıvıklısı

Yavuz Sultan Selim döneminde adına ferman yazıldığı rivayet edilen ve 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi, yüzyıllardır orijinalliği korunarak nesilden nesile aktarılıyor.

500 yıllık lezzet: Develi Cıvıklısı

'' ustası Ahmet Tokluoğlu, 32 yıldır bu işle uğraştığını söyleyerek, "Develi'ye has bir lezzet olduğu için kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz etlerle, kendi yöremize ait unumuzla yapmış olduğumuz bir üründür. Türkiye genelinde Develi'ye ait olan bu lezzet Develi Belediyesi'nce patenti alınarak tescillenmiştir" dedi.

500 yıllık lezzet: Develi Cıvıklısı

'KAYSERİ, NEVŞEHİR, NİĞDE, ADANA'DAN MİSAFİRLERİMİZ GELİR'

''nın hamurun ekşisi, etin bayatı ve malzemenin eskisini kabul etmediğini söyleyen Tokluoğlu, şöyle konuştu: "Eti taze olmalı, günlük doğranmalıdır. Cıvıklı'nın eti kesinlikle makinede çekilmez; çünkü etin suyunu çıkarıyor. Onun için genelde bıçakla doğranması lazım. Eti doğradıktan sonra 1 gün eti dinlendiririz. Et, dinlenme sırasında ağlar. İçindeki kan boşalır. Sadece 1 gün dinlendirildikten sonra domatesimizi ve biberimizi doğrarız, harç haline getiririz. Daha sonra eti hamurun üstüne dökeriz. 45 dakikada pişirilemeyen eti biz 5 dakikada pişiriyoruz. Develi'de 28 tane cıvıklı salonu var. İlginin nasıl olduğunu siz düşünün. , Nevşehir, Niğde veya Adana'dan misafirlerimiz gelir."

500 yıllık lezzet: Develi Cıvıklısı
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500 yıllık lezzet: Develi Cıvıklısı
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