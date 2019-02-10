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Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Paranız yanabilir!

Korsan ödeme merkezleri vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Dağıtım şirketleri, 30 milyon liralık vurgun yapan bu merkezlere karşı vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 10.02.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 10:25
Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Paranız yanabilir!

Küçükçekmece ve Pendik'te binlerce tüketicinin fatura bedellerini dolandırıcılara kaptırarak mağdur olmasının ardından Türkiye genelinde yetkisiz tahsilat yapan korsan ödeme noktaları yeniden gündeme geldi.

Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Paranız yanabilir!

Bu korsan firmalardan bazılarının müşterilerden tahsil ettikleri tutarları ilgili kurumlara yatırmayarak, bir süre sonra topladıkları para ile kaçmaları nedeniyle her yıl binlerce vatandaş mağdur olurken, bu merkezlerin her yıl ortalama 30 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

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Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Paranız yanabilir!

Vatandaştan aldıkları 2-3 liralık komisyon bedelleriyle de ayrıca bir mağduriyet yaratan bu ödeme merkezlerine karşı dikkatli olunmasına yönelik uyarı, elektrik perakende şirketlerinden geldi.

Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Paranız yanabilir!

BDDK LİSANSI ALINMASI ŞART

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Türkiye genelinde sayıları 43.8 milyonu aşan elektrik abonesinin, faturayı düzenleyen elektrik şirketi ile anlaşma sağlamayan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen "Ödeme Kuruluşu" lisansı olmadan fatura tahsilatı yapan korsan ödeme noktalarına para kaptırma tehdidi altında bulunduğuna dikkat çekti.

Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Paranız yanabilir!

Bakal, "Vatandaşların, öncelikle ödeme yaptıkları yerin BDDK Ödeme Kuruluşu Lisansı ve ilgili şirket tarafından verilmiş yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Ödeme kuruluşu lisansına sahip olmanın yanında ödemenin yapıldığı faturayı düzenleyen şirket tarafından da yetkilendirilmesi gerekiyor" dedi.

Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Paranız yanabilir!

AYDA 5 MİLYON FATURA

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise elektrik, su ve doğalgaz sektörlerinin fatura adetlerinin aylık olarak 80 milyonu bulduğunu, telefon, internet ve dijital TV abonelikleri de dahil edildiğinde fatura miktarının 125 milyon adete çıktığını belirterek şöyle konuştu;

Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Paranız yanabilir!

"Bankaların otomatik ödeme talimatı ve diğer kanalları ile aldıkları ödeme payı, pastanın yüzde 41'ini oluşturuyor. Bankaları sırasıyla yaklaşık yüzde 26'lık işlem hacmi ile kurumların kendi ödeme noktaları, yüzde 15'lik hacim ile PTT, yüzde 14'lük pay ile de anlaşmalı ödeme kuruluşları takip ediyor. Korsan ödeme noktalarında ise yaklaşık 5 milyon fatura ödemesi gerçekleştiriliyor"

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