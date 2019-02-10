Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Paranız yanabilir!

"Bankaların otomatik ödeme talimatı ve diğer kanalları ile aldıkları ödeme payı, pastanın yüzde 41'ini oluşturuyor. Bankaları sırasıyla yaklaşık yüzde 26'lık işlem hacmi ile kurumların kendi ödeme noktaları, yüzde 15'lik hacim ile PTT, yüzde 14'lük pay ile de anlaşmalı ödeme kuruluşları takip ediyor. Korsan ödeme noktalarında ise yaklaşık 5 milyon fatura ödemesi gerçekleştiriliyor"