Dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Paranız yanabilir!

Korsan ödeme merkezleri vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Dağıtım şirketleri, 30 milyon liralık vurgun yapan bu merkezlere karşı vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı Küçükçekmece ve Pendik'te binlerce tüketicinin fatura bedellerini dolandırıcılara kaptırarak mağdur olmasının ardından Türkiye genelinde yetkisiz tahsilat yapan korsan ödeme noktaları yeniden gündeme geldi. Bu korsan firmalardan bazılarının müşterilerden tahsil ettikleri tutarları ilgili kurumlara yatırmayarak, bir süre sonra topladıkları para ile kaçmaları nedeniyle her yıl binlerce vatandaş mağdur olurken, bu merkezlerin her yıl ortalama 30 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Vatandaştan aldıkları 2-3 liralık komisyon bedelleriyle de ayrıca bir mağduriyet yaratan bu ödeme merkezlerine karşı dikkatli olunmasına yönelik uyarı, elektrik perakende şirketlerinden geldi. BDDK LİSANSI ALINMASI ŞART Bakal, 'Vatandaşların, öncelikle ödeme yaptıkları yerin BDDK Ödeme Kuruluşu Lisansı ve ilgili şirket tarafından verilmiş yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Ödeme kuruluşu lisansına sahip olmanın yanında ödemenin yapıldığı faturayı düzenleyen şirket tarafından da yetkilendirilmesi gerekiyor' dedi. AYDA 5 MİLYON FATURA 'Bankaların otomatik ödeme talimatı ve diğer kanalları ile aldıkları ödeme payı, pastanın yüzde 41'ini oluşturuyor. Bankaları sırasıyla yaklaşık yüzde 26'lık işlem hacmi ile kurumların kendi ödeme noktaları, yüzde 15'lik hacim ile PTT, yüzde 14'lük pay ile de anlaşmalı ödeme kuruluşları takip ediyor. Korsan ödeme noktalarında ise yaklaşık 5 milyon fatura ödemesi gerçekleştiriliyor'