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'ın '' kış aylarında yoğun ilgi görüyor!

AA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 18.01.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 12:27
Diyarbakır'ın 'Perde ciğeri' kış aylarında yoğun ilgi görüyor!

Kentin en önemli yemeklerinden ciğer kebabı, hem yöre insanı hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerce sabah, öğle ve akşam, günün her saati 7'den 70'e herkes tarafından tüketiliyor.

Diyarbakır'ın 'Perde ciğeri' kış aylarında yoğun ilgi görüyor!

Gün aydınlanmadan yakılan mangallarda pişen ciğer kebaplarının kokusunu, günün her saati, başta Sur ilçesi olmak üzere kebapçıların bulunduğu her sokak başından duymak mümkün.

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Diyarbakır'ın 'Perde ciğeri' kış aylarında yoğun ilgi görüyor!

Bol soğan salatası, yeşillik, domates ve özellikle ayranla tüketilen ciğer kebabının daha çok kışın tüketilen lezzeti ise kentte sayılı usta tarafından yapılıyor.

Diyarbakır'ın 'Perde ciğeri' kış aylarında yoğun ilgi görüyor!

5 dakika pişirilen, daha sonra iç yağına sarmalanarak 10 dakika daha ateşte pişirilerek perde ciğere dönüşen lezzet, isteğe göre kırmızı biber, karabiber, kimyon ve soğanla da hazırlanıyor.

Diyarbakır'ın 'Perde ciğeri' kış aylarında yoğun ilgi görüyor!

Kentte tescil için başvuru yapılan sayılı ürün arasında yer alan , hazırlanması zahmetli olması nedeniyle sipariş üzerine yapılıyor.

Diyarbakır'ın 'Perde ciğeri' kış aylarında yoğun ilgi görüyor!

"YENİ NESİL BU TADI BİLMİYOR"

Tarihi Sur ilçesindeki yaklaşık 30 yıllık ciğer ustası İsmail Kaplan (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, perde ciğerini, çırak olarak yanında çalıştığı ustasından öğrendiğini söyledi.

Diyarbakır'ın 'Perde ciğeri' kış aylarında yoğun ilgi görüyor!

Perde ciğerin yapımının ciğer kebaba göre daha zahmetli olduğunu dile getiren Kaplan, ciğer ustalarının çoğunun bu zahmeti göze alamadığını aktardı.

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