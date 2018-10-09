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la mücadele programına tam destek!

Giriş Tarihi: 09.10.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 16:50
Enflasyonla mücadele programına tam destek!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak la topyekün mücadele programını açıkladı. İş dünyasından programa destek mesajları yağdı. Market zinciri sahibi firmaların bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacağı belirtildi.

Enflasyonla mücadele programına tam destek!

BAKAN PAKDEMİRLİ: GÜBRE VE 35 ÜRÜNDE DAHA İNDİRİM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugünden geçerli olmak üzere sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 eşit üründe yüzde 10 indirim uygulanacak." diye konuştu.

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Enflasyonla mücadele programına tam destek!

BAKAN VARANK: FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI'NI HAYATA GEÇİRİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları kaydetti:

"İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu 30 Haziran'a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bu süreyi 3 ay daha uzatıyoruz. Yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz."

Varank, "İhracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede yaklaşık 3 milyar liralık finansmana erişim imkanı sağlıyoruz." dedi.

Enflasyonla mücadele programına tam destek!

TBB BAŞKANI AYDIN: FAİZ HADLERİNİN AŞAĞI SEVİYEDE OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın: "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Enflasyonla mücadele programına tam destek!

MÜSİAD BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN:

", hedeflerimizin önünde bir pranga gibi duruyor. Topyekun mücadele kararını sonuna kadar destekliyoruz."

Enflasyonla mücadele programına tam destek!

TÜSİAD BAŞKANI EROL BİLECİK:

"un kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerekiyor. Programın başarısı için gereken ne varsa yapmaya hazırız."

Enflasyonla mücadele programına tam destek!

İSTANBUL SANAYİ ODASI BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN:

Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı "la Topyekûn Mücadele Programı" bu sorunla birlikte mücadeleyi içermesi açısından önemli. Enflasyonla mücadelede başarıya giden yolda tüm paydaşların el ele vererek dayanışma sergilemesini ekonomimiz ve üretim hayatımız için destekliyoruz."

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