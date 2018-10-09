Enflasyonla mücadele programına tam destek!

BAKAN VARANK: FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI'NI HAYATA GEÇİRİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları kaydetti:

"İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu 30 Haziran'a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bu süreyi 3 ay daha uzatıyoruz. Yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz."

Varank, "İhracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede yaklaşık 3 milyar liralık finansmana erişim imkanı sağlıyoruz." dedi.