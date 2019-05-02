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’in gizli şelalesi , kapılarını turizme açıyor

'in Artuklu ilçesine bağlı Dara antik kenti yakınlarında bulunan , doğal güzelliği ile bu yıl yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

İHA Ekonomide Bugün galerileri
Giriş Tarihi: 02.05.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 02.05.2019 12:38
Mardin’in gizli şelalesi Yardere, kapılarını turizme açıyor

'de, son iki yıl içerisinde sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor.

Mardin’in gizli şelalesi Yardere, kapılarını turizme açıyor

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği tarihi 'de, kentin tarihi dokusunun arasına gizlenmiş tabiat güzellikleri, doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

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Mardin’in gizli şelalesi Yardere, kapılarını turizme açıyor

Bu yıl 5 milyon yerli ve yabancı turist hedefi olan 'de Dara antik kentinde yer alan Yardere şelalesi, turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Mardin’in gizli şelalesi Yardere, kapılarını turizme açıyor

Özellikle İlk ve sonbahar aylarında oluşan renkler ile kartpostallık görünüm veren bu yıl ilk kez ziyaretçilere tanıtılarak kapılarını turizme açıyor.

Mardin’in gizli şelalesi Yardere, kapılarını turizme açıyor

Artuklu ilçesine bağlı Dara antik kentin 4 kilometre uzağında olan Yardere şelalesini 10 yıllığına kiralayan ve turistlere kapılarını açan İsmail Cirik, yaptığı açıklamada, doğal şelalenin 24 saat ziyaretçilere açık olacağını söyledi.

Mardin’in gizli şelalesi Yardere, kapılarını turizme açıyor

Alabalık besleyeceğini kaydeden Cirik, "İstanbul'dan sıkıldım buraya geldim. Buraya gelen turistlerin başım üstünde yeri var. Burası , görenler çok memnun kalıyor ve beğeniyor. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Mardin’in gizli şelalesi Yardere, kapılarını turizme açıyor
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