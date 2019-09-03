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'e ilk yurt dışı görevi!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin () geliştirdiği Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, ilk kez yurt dışında kullanılacak.

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Giriş Tarihi: 03.09.2019 13:28 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 13:31
Şimşek'e ilk yurt dışı görevi!

, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında başlatılan araştırma ve geliştirme projesi sonunda özgün olarak tasarlandı.

Şimşek'e ilk yurt dışı görevi!

Söz konusu sistemle karadan havaya ve havadan havaya füze sistemlerinin kilitleme ve atış eğitimleri uygun maliyetle yapılabiliyor.

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Şimşek'e ilk yurt dışı görevi!

İlk uçuşunu 4 Ağustos 2012'de başarıyla gerçekleştiren , müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari özelliklere sahip bulunuyor.

Şimşek'e ilk yurt dışı görevi!

, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Sinop'ta 2015'te gerçekleştirilen atışlı tatbikatlarda ilk harekat görevini başarıyla icra etti.

Şimşek'e ilk yurt dışı görevi!

Yurt içinde Mavi Vatan, Denizkurdu, Deniz Yıldızı gibi önemli tatbikatlarda görev yapan ve yerli imkanlarla milli olarak geliştirilen hava savunma sistemlerinin test ve doğrulanmasında test yardımcısı olarak kullanılan , ilk yurt dışı görevinde dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın silahlı kuvvetlerine de destek sağlayacak.

Şimşek'e ilk yurt dışı görevi!

Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, 11 Eylül'e kadar sürecek Askeri İşbirliği-2019 atışlı tatbikatında hedef uçak olarak kullanılmak üzere Kazakistan'a intikal ettirildi.

Şimşek'e ilk yurt dışı görevi!

Sistem, aktif radar kesit artırıcı ve pasif lens ile radar güdümlü görevlerde, jet motoru ve "sıcak burun" ile ısı güdümlü füze sistemleri tarafından takip edilebiliyor.

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