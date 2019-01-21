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Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi!

'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır diye toplayarak yaktığı taşın taşı olduğu anlaşıldı. Köyde yapılan incelemede yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Değerli bir taş olan kehribar taşının çıkarılması için açılması çalışması yürütülürken, Çin başta olmak üzere birçok ülke taş rezervi için sıraya girdi.

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Giriş Tarihi: 21.01.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 12:31
Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi!

'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır diye toplayarak yaktığı taşın taşı olduğu anlaşıldı. Köyde yapılan incelemede yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Değerli bir taş olan kehribar taşının çıkarılması için açılması çalışması yürütülürken, Çin başta olmak üzere birçok ülke taş rezervi için sıraya girdi.

Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi!

, Aydıncık Köyü'nde vatandaşların yıllardır diye toplayarak yaktığı taş için araştırma başlatan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, aldığı taş örneklerini Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderdi.

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Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi!

Yapılan analizlerde taşların, ağaç reçinesinin fosilleşmiş halinden meydana gelen olduğu belirlendi. Yıllardır diye toplayıp yaktıkları taşın değerli olduğunu öğrenen köylüler harekete geçti.

Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi!

Köylüler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) başvurdu. Köyde yapılan incelemede olduğu belirlenen ekonomik değere sahip yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi.

Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi!

Kendi arazisinde çıkan için ruhsat alan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, açılması için çalışma başlattı.

Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi!

'EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ'

Köydeki evinde açtığı atölyede, taşından orijinal tespihleri yapan Haşlak, yaz ayları ile birlikte çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

Tesadüfen keşfedildi, birçok ülke sıraya girdi!

Yıllardır olarak yaktıkları taşın doğal olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçtiğini anlatan Ünal Heytam Haşlak, "Taşların kömür olduğunu biliyorduk. Siyahları ben de kömüre benzettim ama renkli olanları görünce şüphelendim. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yaptırdığımız analizde, taşların doğal kehribar olduğunu öğrendik. Biz de şaşırdık. Yaptığımız araştırmada ülkemizde taşların değerli olduğunu öğrendik. Bir açarak taşları çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomisine de katkısı olacak. Hakikaten de görünümü harika bir taş. Kehribarı değerlendireceğiz ve işleme merkezi kurup ülkemiz ekonomisine destek olacağız" dedi.

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