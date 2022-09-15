Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 2. maçında Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak. Üst tura çıkmak için Rennes deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Joge Jesus, basın toplantısında grubun favorisinin kendileri olmadığını söylemişti. Jesus'un bu sözlerine usta yorumcu çok sert tepki gösterdi. İşte tüm ayrıntılar...