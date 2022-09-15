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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'a canlı yayında çok sert sözler! "Hemen bugün sözleşmesini feshederim!"
Giriş Tarihi: 15.09.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 15:56

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'a canlı yayında çok sert sözler! "Hemen bugün sözleşmesini feshederim!"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 2. maçında Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak. Üst tura çıkmak için Rennes deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Joge Jesus, basın toplantısında grubun favorisinin kendileri olmadığını söylemişti. Jesus'un bu sözlerine usta yorumcu çok sert tepki gösterdi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’a canlı yayında çok sert sözler! Hemen bugün sözleşmesini feshederim!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Kiev galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 2. maçında Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak. Üst tura çıkmak için Rennes deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Joge Jesus, basın toplantısında grubun favorisinin kendileri olmadığını söylemişti. Jesus'un bu sözlerine usta yorumcu çok sert tepki gösterdi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’a canlı yayında çok sert sözler! Hemen bugün sözleşmesini feshederim!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’a canlı yayında çok sert sözler! Hemen bugün sözleşmesini feshederim!

Gruptaki ilk maçında Dinamo Kiev'i konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Avrupa macerasına 3 puanla başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’a canlı yayında çok sert sözler! Hemen bugün sözleşmesini feshederim!

Sarı-lacivertliler, Fransa deplasmanından istediği sonucu alarak grupta avantajlı bir konuma gelmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’a canlı yayında çok sert sözler! Hemen bugün sözleşmesini feshederim!

"ÇOK ZOR BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"

Rennes maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında konuştu ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

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