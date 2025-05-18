Giriş Tarihi: 18.05.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
14:07
19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları (ASM), poliklinikler çalışıyor mu?
Resmi tatil nedeniyle bazı hizmet alanlarında çalışma düzeni değişiyor. Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu alanlarda işi olanlar için araştırmalar hız kazanıyor. Hastaneler de araştırılanlar arasında. 19 Mayıs hastaneler açık mı kapalı mı sorusu sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler için gündemde. Peki, 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları (ASM), poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?