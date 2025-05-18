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Haberler Galeri 19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları (ASM), poliklinikler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 14:07

19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları (ASM), poliklinikler çalışıyor mu?

Resmi tatil nedeniyle bazı hizmet alanlarında çalışma düzeni değişiyor. Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu alanlarda işi olanlar için araştırmalar hız kazanıyor. Hastaneler de araştırılanlar arasında. 19 Mayıs hastaneler açık mı kapalı mı sorusu sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler için gündemde. Peki, 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları (ASM), poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi?

19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ASM, poliklinikler çalışıyor mu?

19 Mayıs hastaneler açık mı sorusuyla polikliniklerden randevu almak isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini kontrol ediyor. Acil servis dışında yer alan hastane, Aile Sağlığı Merkezi (sağlık ocakları) ve poliklinikler resmi tatilde nasıl bir çalışma düzeninde oluyor merak konusu. Peki, 19 Mayıs Pazartesi hastaneler çalışıyor mu, tatil mi?

19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ASM, poliklinikler çalışıyor mu?

19 MAYIS HASTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs resmi tatili dolayısıyla hastanelerde poliklinikler hizmet vermeyecek. Ancak sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler 7/24 açık olan acil servislere başvurabilecek.

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19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ASM, poliklinikler çalışıyor mu?

19 MAYIS SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezi yani sağlık ocakları hastane polikliniklerinde olduğu üzere 19 Mayıs günü hizmet vermeyecek ve resmi tatil kapsamında olacak.

19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ASM, poliklinikler çalışıyor mu?

HASTANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Mayıs Salı günü itibarıyla sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler normal çalışma düzeninde sağlık kurumlarına başvurabilecek.

19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları ASM, poliklinikler çalışıyor mu?