19 Mayıs hastaneler açık mı? 19 Mayıs Pazartesi hastaneler, sağlık ocakları (ASM), poliklinikler çalışıyor mu?

19 Mayıs hastaneler açık mı sorusuyla polikliniklerden randevu almak isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini kontrol ediyor. Acil servis dışında yer alan hastane, Aile Sağlığı Merkezi (sağlık ocakları) ve poliklinikler resmi tatilde nasıl bir çalışma düzeninde oluyor merak konusu. Peki, 19 Mayıs Pazartesi hastaneler çalışıyor mu, tatil mi?