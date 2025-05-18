19 Mayıs mesajları ve sözleri 2025: Coşkulu, duygulu, resimli 19 Mayıs mesajları ile Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

- Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu özel günü, doğa ile iç içe, yeşilin ve özgürlüğün içinde kutluyoruz. Aydınlık bir gelecek için hem vatanımızı hem doğamızı koruyoruz. 19 Mayıs kutlu olsun!

- Geleceği bilimle, eğitimle ve akılla kuracak olan gençlerimizin 19 Mayıs Bayramı kutlu olsun! Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri sizlersiniz.

- 1919'da atılan adım, bugün dijital çağda genç fikirlerle büyümeye devam ediyor. Düşünen, üreten, araştıran her genç, bu ülkenin geleceğidir. 19 Mayıs'ımız kutlu olsun!