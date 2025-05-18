Giriş Tarihi: 18.05.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
13:35
19 Mayıs mesajları ve sözleri 2025: Coşkulu, duygulu, resimli 19 Mayıs mesajları ile Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
19 Mayıs mesajları ve sözleri 2025 yılında özel derlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışı köklü tarihin mihenk taşları arasında yer alıyor. Bu bayramın gençlere armağan edilmesiyle birlikte 'Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' yazıları yıllardır bu tarihte dört bir yanı sarıyor. Türk bayrağı ile donatılan kutlamalarla birlikte sosyal medyada mesajlar paylaşılmaya başlıyor. İşte, coşkulu, duygulu, kısa, uzun, farklı, anlam yüklü, resimli 19 Mayıs mesajları ile kutlama sözleri: