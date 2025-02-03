19 MAYIS ŞİİRLERİ 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, farklı, duygu dolu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

2025 yılına özel 19 Mayıs şiirleri bir araya getirildi. Yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak bu anlamlı gün öncesinde, hazırlıklarını sürdüren öğrenciler en güzel şiir ve marşları araştırıyor. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılmış alanlarda yankılanacak dizeler arasında bu şiirler de yer alacak.İlkokul, ortaokul ve lise düzeyine uygun 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık 19 Mayıs şiirleri sizlerle...