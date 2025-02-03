Giriş Tarihi: 17.05.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
13:54
19 MAYIS ŞİİRLERİ 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, farklı, duygu dolu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Okullarda yapılan hazırlıklarla birlikte bu özel günde en çok aranan konuların başında yine 19 Mayıs şiirleri geliyor. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışını simgeleyen bu anlamlı gün, gençliğe ithaf edilmiştir.İşte, bu özel günün ruhunu yansıtan; kısa, uzun, duygusal ve coşkulu içerikleriyle 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık en güzel 19 Mayıs şiirleri