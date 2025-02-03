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Haberler Galeri 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, farklı, duygu dolu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler
Giriş Tarihi: 17.05.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 13:54

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, farklı, duygu dolu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Okullarda yapılan hazırlıklarla birlikte bu özel günde en çok aranan konuların başında yine 19 Mayıs şiirleri geliyor. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışını simgeleyen bu anlamlı gün, gençliğe ithaf edilmiştir.İşte, bu özel günün ruhunu yansıtan; kısa, uzun, duygusal ve coşkulu içerikleriyle 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık en güzel 19 Mayıs şiirleri

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, farklı, duygu dolu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

2025 yılına özel 19 Mayıs şiirleri bir araya getirildi. Yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak bu anlamlı gün öncesinde, hazırlıklarını sürdüren öğrenciler en güzel şiir ve marşları araştırıyor. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılmış alanlarda yankılanacak dizeler arasında bu şiirler de yer alacak.İlkokul, ortaokul ve lise düzeyine uygun 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık 19 Mayıs şiirleri sizlerle...

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, farklı, duygu dolu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük ATAMIZ.
Masmavi gözleriyle,
Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,
Bu en büyük bayramı.
Hep birlikte el ele,
Koruyalım vatanı

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19 MAYIS ŞİİRLERİ 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, farklı, duygu dolu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

19 MAYIS
19 Mayıs bir destandır,
Karanlığı delen ışıktır.
Ata'mız Samsun'a vardığında
Türk'ün kaderi değişmiştir.

Silah değil, inançtı güç,
Yüreklerde sönmeyen ateş.
Bağımsızlık bir bayraktı
Dalgalanan göklerde serbest.

Gençliğe emanet edilen,
Bu kutlu dava, bu yüce yol.
İzindeyiz Ata'm, daima
Seninle coşar her ulus, her kol!

Behçet Kemal Çağlar

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, farklı, duygu dolu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

SAMSUN'A DOĞRU
Bir gemi süzülür karanlıkta,
Ufukta umutla bir ışıkta.
Bandırma'nın içinde bir yürek,
Vatan aşkıyla dolu, yüce, gerek.

Geldin Ata'm, Samsun'a vardın,
Milletin umudu oldun, sardın.
Küllerinden doğan bir millet,
Seninle buldu yine hürriyet.

Arif Nihat Asya

19 MAYIS ŞİİRLERİ 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, farklı, duygu dolu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler

GENÇLİĞE SESLENİŞ
Ey Türk genci, kalk ve yürü!
Zaman seninle, umut senin.
Bir meşaledir Atatürk'ün sözü,
Sönmez bu yolda verilen emin.

Damarındaki asil kanla
Yıkılmaz, eğilmez Türk'ün alnı.
19 Mayıs bir ışıktır
Tarihe yazılan altın anı.

Cahit Külebi