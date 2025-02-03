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Haberler Galeri 19 Mayıs şiirleri 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun, coşkulu, duygusal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri
Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 11:13

19 Mayıs şiirleri 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun, coşkulu, duygusal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler, şarkılar, resimler ve Türk bayrakları Türkiye'nin dört bir yanında etrafı süslüyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışını simgeleyen bu özel tarih gençlere armağan edilerek coşkulu bir bayrama dönüşüyor. 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs şiirleri 2025 yılına özel derlendi. Şiir paylaşımı kutlamanın en güzel yollarından biri oluyor. İşte, kısa, uzun, coşkulu, duygusal 19 Mayıs şiirleri ve sözleri:

19 Mayıs şiirleri 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun, coşkulu, duygusal 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

En güzel 19 Mayıs şiirleri sosyal medya başta olmak üzere tüm kutlamalarda etrafı süslüyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri başta olmak üzere herkes kutlamalara hazırlanıyor. Atatürk'ün resimleri ve Türk bayrakları etrafı donatmış durumda. İşte, 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun, farklı 19 Mayıs şiirleri 2025:

19 Mayıs şiirleri 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun, coşkulu, duygusal 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

2-3-4-5-6 KITALIK 19 MAYIS ŞİİRLERİ 2025

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler kısa, uzun, coşkulu, duygusal seçenekleri ile 2025 yılına özel derlendi. İşte, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesine uygun 19 Mayıs şiirleri:

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19 Mayıs şiirleri 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun, coşkulu, duygusal 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

19 Mayıs şiirleri 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun, coşkulu, duygusal 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

Samsun'da doğdu güneş,
Sevindi bütün yürek.
Atatürk'ün izinde,
Yürüdü millet demek!

Bayraklar elimizde,
Neşeyle doldu meydan.
Bugün 19 Mayıs,
Kutlu olsun her zaman!

Koşalım hep birlikte,
Oynayalım, gülelim.
Atam'a söz verelim,
Geleceğe yürüyelim!

19 Mayıs şiirleri 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun, coşkulu, duygusal 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.