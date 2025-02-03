Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
11:13
19 Mayıs şiirleri 2025: 2-3-4-5-6 kıtalık, kısa, uzun, coşkulu, duygusal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler, şarkılar, resimler ve Türk bayrakları Türkiye'nin dört bir yanında etrafı süslüyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışını simgeleyen bu özel tarih gençlere armağan edilerek coşkulu bir bayrama dönüşüyor. 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs şiirleri 2025 yılına özel derlendi. Şiir paylaşımı kutlamanın en güzel yollarından biri oluyor. İşte, kısa, uzun, coşkulu, duygusal 19 Mayıs şiirleri ve sözleri: