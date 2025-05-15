19 MAYIS TATİL TARİHLERİ 2025: 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün, 18 Mayıs yarım gün mü?

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? sorusu gündemdeki yerini aldı. Özellikle şehir dışı planı yapanlar, 19 Mayıs'ın hafta sonu ile birleşip birleşmediğini araştırıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yurt genelinde etkinliklerle kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu anlamlı gün, tarihteki önemini koruyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?