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Haberler Galeri 19 MAYIS TATİL TARİHLERİ 2025: 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün, 18 Mayıs yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 11:58

19 MAYIS TATİL TARİHLERİ 2025: 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün, 18 Mayıs yarım gün mü?

19 Mayıs'ın hangi güne denk geleceği, tatil planı yapanların merak ettiği konular arasında. Cumhuriyet tarihi açısından önemli yere sahip olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta içi kutlanacak. Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın simgesi olan bu özel gün, yurt genelinde etkinliklerle anılacak. 2025'te bu özel gün, resmi takvime göre pazartesi gününe denk geliyor.Gözler resmi tatil takvimine yöneldi. 19 Mayıs resmi tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? İşte detaylar...

19 MAYIS TATİL TARİHLERİ 2025: 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün, 18 Mayıs yarım gün mü?

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? sorusu gündemdeki yerini aldı. Özellikle şehir dışı planı yapanlar, 19 Mayıs'ın hafta sonu ile birleşip birleşmediğini araştırıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yurt genelinde etkinliklerle kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu anlamlı gün, tarihteki önemini koruyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

19 MAYIS TATİL TARİHLERİ 2025: 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün, 18 Mayıs yarım gün mü?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller takvimine göre resmi tatil sayılmaktadır. Bu özel günde okullar ve kamu kurumları kapalı olacak.

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19 MAYIS TATİL TARİHLERİ 2025: 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün, 18 Mayıs yarım gün mü?

19 MAYIS 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe rastlıyor. Hafta sonu olan Cumartesi ve Pazar'la birleştiğinde, 3 günlük bir tatil imkânı doğuyor.

19 MAYIS TATİL TARİHLERİ 2025: 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün, 18 Mayıs yarım gün mü?

2025 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk geliyor. Yılbaşı tatili, 23 Nisan ve 1 Mayıs geride kalırken, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.

İşte, resmi tatiller:

19 MAYIS TATİL TARİHLERİ 2025: 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün, 18 Mayıs yarım gün mü?
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA