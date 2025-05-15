19 MAYIS TATİL TARİHLERİ 2025: 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün, 18 Mayıs yarım gün mü?

Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
11:58
19 Mayıs'ın hangi güne denk geleceği, tatil planı yapanların merak ettiği konular arasında. Cumhuriyet tarihi açısından önemli yere sahip olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta içi kutlanacak. Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın simgesi olan bu özel gün, yurt genelinde etkinliklerle anılacak. 2025'te bu özel gün, resmi takvime göre pazartesi gününe denk geliyor.Gözler resmi tatil takvimine yöneldi. 19 Mayıs resmi tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? İşte detaylar...