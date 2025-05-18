19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! Otobüs, metro, Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken gözler ulaşımda uygulanacak tarifelere çevrildi. Resmi tatil öncesi ulaşım planlaması gündemde. Marmaray, Başkentray, İZBAN ve diğer hatlar için karar açıklandı. Peki, 19 Mayıs'ta (Yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, yanıtı!