Giriş Tarihi: 18.05.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
20:51
19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı! Otobüs, metro, Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte toplu taşıma ile ilgili detaylar netleşti. Peki, 19 Mayıs'ta (Yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı? İşte, detaylar...