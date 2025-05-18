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Haberler Galeri 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı! Otobüs, metro, Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 20:51 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 20:51

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı! Otobüs, metro, Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, vatandaşlar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte toplu taşıma ile ilgili detaylar netleşti. Peki, 19 Mayıs'ta (Yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı? İşte, detaylar...

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! Otobüs, metro, Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken gözler ulaşımda uygulanacak tarifelere çevrildi. Resmi tatil öncesi ulaşım planlaması gündemde. Marmaray, Başkentray, İZBAN ve diğer hatlar için karar açıklandı. Peki, 19 Mayıs'ta (Yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, yanıtı!

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! Otobüs, metro, Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı?

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.

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19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! Otobüs, metro, Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı?

İETT'den yapılan açıklamada kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olanlar 19 Mayıs'ta ücretsiz seyahat edebilecek. Ayrıca otobüs ve metrobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile çalışacak.

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! Otobüs, metro, Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yüzde 50 indirimli olacak.

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! Otobüs, metro, Marmaray, Başkentray, İzban bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı olan 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) ücretsiz hizmet verecek.