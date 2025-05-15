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Haberler Galeri 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 15:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:05

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak etkinliklere katılmak isteyenler ve resmi tatilde plan yapacaklar toplu ulaşım tarifelerini kontrol etmeye başladı. 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki; 19 Mayıs Pazartesi Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

Bayramlar ve bazı özel günlerde yapılan ücretsiz toplu taşıma uygulaması 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü için sorgulanıyor. Resmi tatili değerlendirmek isteyenler konuyla ilgili karara göz atıyor. Peki, 19 Mayıs'ta metro, metrobüs, Marmaray, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?

19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle resmi tatil kapsamında. Resmi Gazete'de yer alan karara göre 1 günlük resmi tatilde toplu ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlar ücret ödemeden şehir içi toplu taşımayı kullanacak.

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19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 1 Mayıs 2025 Perşembe ve 19 Mayıs 2025 Pazartesi günlerinde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak."

19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil takviminde yer alıyor. Buna göre okullarda da eğitime 1 günlük ara verilecek.

19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?