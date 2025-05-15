19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?

Bayramlar ve bazı özel günlerde yapılan ücretsiz toplu taşıma uygulaması 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü için sorgulanıyor. Resmi tatili değerlendirmek isteyenler konuyla ilgili karara göz atıyor. Peki, 19 Mayıs'ta metro, metrobüs, Marmaray, otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?