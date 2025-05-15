Giriş Tarihi: 15.05.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
15:05
19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler bedava mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılacak etkinliklere katılmak isteyenler ve resmi tatilde plan yapacaklar toplu ulaşım tarifelerini kontrol etmeye başladı. 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki; 19 Mayıs Pazartesi Marmaray, metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi, bedava mı?