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Haberler Galeri 2025 Babalar Günü tarihi! Bu sene Babalar Günü ne zaman, hangi ayın kaçıncı günü kutlanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:38

2025 Babalar Günü tarihi! Bu sene Babalar Günü ne zaman, hangi ayın kaçıncı günü kutlanacak?

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü heyecanı da başladı. Evlatları için en iyisini isteyen koca bir çınar olan babalarına sevgi ve teşekkürlerini ifade etmek isteyen evlatlar bu özel günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi ayın hangi gününe denk geliyor? İşte, Babalar Günü tarihi ve diğer önemli detaylar.

2025 Babalar Günü tarihi! Bu sene Babalar Günü ne zaman, hangi ayın kaçıncı günü kutlanacak?

Babalarımıza duyulan sevgi ve saygıyı ifade etmenin en özel zamanlarından biri olan Babalar Günü için geri sayım başladı. Her yıl haziran ayında kutlanan bu anlamlı gün, her zaman evlatlarına yol gösterici olan babalarımıza teşekkür etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, 2025 Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 Babalar Günü tarihi! Bu sene Babalar Günü ne zaman, hangi ayın kaçıncı günü kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, 2025 yılında 15 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Ülkelere göre farklılık gösteren bu özel gün Türkiye ve pek çok ülkede haziran ayının 3. pazar günü kutlanır.

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2025 Babalar Günü tarihi! Bu sene Babalar Günü ne zaman, hangi ayın kaçıncı günü kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

2025 Babalar Günü tarihi! Bu sene Babalar Günü ne zaman, hangi ayın kaçıncı günü kutlanacak?