Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
12:38
2025 Babalar Günü tarihi! Bu sene Babalar Günü ne zaman, hangi ayın kaçıncı günü kutlanacak?
Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte Babalar Günü heyecanı da başladı. Evlatları için en iyisini isteyen koca bir çınar olan babalarına sevgi ve teşekkürlerini ifade etmek isteyen evlatlar bu özel günü sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi ayın hangi gününe denk geliyor? İşte, Babalar Günü tarihi ve diğer önemli detaylar.