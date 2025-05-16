AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte takvim

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ VE İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 30 Nisan - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartı veya Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı kanallarını kullanarak 400 TL olan sınav katılım ücretini ödeyebilirler. Ücretin ödenmesinin ardından kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.