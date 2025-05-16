Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
11:20
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte takvim
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 3. dönem için kayıt yenileme süreci başladı. Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adayların öğrencilik statülerinin aktif, beklemeli ya da kayıt yenileme yapmamış durumda olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3. dönem açık lise sınav tarihleri de duyuruldu. Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenciler, ders seçimlerini tamamladıktan sonra 3. dönem AÖL sınavlarına katılım sağlayabilecek. Peki, 3. dönem AÖL sınavları hangi tarihlerde yapılacak?