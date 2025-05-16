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Haberler Galeri AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte takvim
Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 11:20

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte takvim

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 3. dönem için kayıt yenileme süreci başladı. Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adayların öğrencilik statülerinin aktif, beklemeli ya da kayıt yenileme yapmamış durumda olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3. dönem açık lise sınav tarihleri de duyuruldu. Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenciler, ders seçimlerini tamamladıktan sonra 3. dönem AÖL sınavlarına katılım sağlayabilecek. Peki, 3. dönem AÖL sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte takvim

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi 2025 yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan itibarıyla başladı. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, öncelikle kayıt ücretini yatırdıktan sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi (AÖL BİS) üzerinden ders seçimlerini tamamlayacak. Peki, 3. dönem AÖL sınavları hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte takvim

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ VE İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 30 Nisan - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartı veya Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı kanallarını kullanarak 400 TL olan sınav katılım ücretini ödeyebilirler. Ücretin ödenmesinin ardından kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

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AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte takvim

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak gerçekleşmeyen veya işlemi bizzat kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler ise, en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilirler.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte takvim

DERS SEÇİMİ

Kayıt yenileme ardından öğrenciler ders seçimlerini 6 - 20 Mayıs tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: MEB açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte takvim

AÖL 3. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem e-sınav randevuları 27 Mayıs ile 4 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacaktır. E-sınavlar ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze yapılacak olan AÖL 3. dönem sınavları ise 19 ve 20 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecektir.

1. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi saat 10.00'da,

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi saat 14.00'te,

3. Oturum: 20 Temmuz Pazar saat 10.00'da başlayacaktır.

Sınav giriş belgeleri, 14 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak, sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde duyurulacaktır.