AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulanıyor: İÜ AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav belgeleri yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
16:16
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Akademik takvime göre, 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi bitirme sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara hazırlanan binlerce öğrenci, bir yandan ders tekrarlarını sürdürürken diğer yandan sınav belgelerine ilişkin araştırmalarını sürüdürüyor. Peki, AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu, nereden ve nasıl görüntülenir?