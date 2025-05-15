AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulanıyor: İÜ AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav belgeleri yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 bahar dönemi bitirme sınavları 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınavlara kısa bir süre kala, öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Bu belgeler, sınav merkezi ve oturum bilgilerini içerecek olup https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu, nereden ve nasıl görüntülenir? İşte detaylar...