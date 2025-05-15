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Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:16

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulanıyor: İÜ AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav belgeleri yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Akademik takvime göre, 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi bitirme sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara hazırlanan binlerce öğrenci, bir yandan ders tekrarlarını sürdürürken diğer yandan sınav belgelerine ilişkin araştırmalarını sürüdürüyor. Peki, AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu, nereden ve nasıl görüntülenir?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulanıyor: İÜ AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav belgeleri yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 bahar dönemi bitirme sınavları 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınavlara kısa bir süre kala, öğrenciler sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Bu belgeler, sınav merkezi ve oturum bilgilerini içerecek olup https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, AUZEF final sınav yerleri belli oldu mu, nereden ve nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulanıyor: İÜ AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav belgeleri yayınlandı mı?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2024-2025 bahar dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı netlik kazandı.

Akademik takvim doğrultusunda yapılan açıklamaya göre, bahar dönemi bitirme sınavları 31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulanıyor: İÜ AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav belgeleri yayınlandı mı?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Sınav giriş yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor. Resmî açıklama geldiğinde detaylara haberimizde yer vereceğiz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulanıyor: İÜ AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav belgeleri yayınlandı mı?

AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, AUZEF sınav giriş belgeleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden erişime açılacak.

Öğrenciler, sınav yerlerini öğrenmek için bu adrese T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulanıyor: İÜ AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav belgeleri yayınlandı mı?

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde,

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.