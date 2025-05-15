Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
08:22
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması: 2025 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki konu başlıkları arasında yer alıyor. Asgari ücrete ara zam en son 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'de yaşanan enflasyondaki yükseliş nedeniyle yapılmıştı. Konuyla ilgili Bakan Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peki, 2025 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi, son durum nedir? İşte, Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler!