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Haberler Galeri Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması: 2025 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:22 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 08:22

Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması: 2025 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki konu başlıkları arasında yer alıyor. Asgari ücrete ara zam en son 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'de yaşanan enflasyondaki yükseliş nedeniyle yapılmıştı. Konuyla ilgili Bakan Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peki, 2025 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi, son durum nedir? İşte, Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler!

Bakan Işıkhan’dan asgari ücrete ara zam açıklaması: 2025 Temmuz’da asgari ücrete ara zam gelecek mi?

2025 yılında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmış ve 17.002 TL'lik net asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla 22.104,67 TL olmuştu. Temmuz 2025 döneminde ek bir zam yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni bir açıklama yaptı. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte, detaylar...

Bakan Işıkhan’dan asgari ücrete ara zam açıklaması: 2025 Temmuz’da asgari ücrete ara zam gelecek mi?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI

2025 yılında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı.

1 Ocak 2025 itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL olurken, brüt tutar ise 26.005,50 TL olarak belirlendi.

AK Parti'nin grup toplantısı için Meclis'te bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı;

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Bakan Işıkhan’dan asgari ücrete ara zam açıklaması: 2025 Temmuz’da asgari ücrete ara zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Bakan Işıkhan asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu an kamu işçileri toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok. Asgari ücreti konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan’dan asgari ücrete ara zam açıklaması: 2025 Temmuz’da asgari ücrete ara zam gelecek mi?

EV KADINLARINA EMEKLİLİK Mİ GELİYOR?

Bakan Işıkhan açıklamalarının devamında şunları kaydetti: Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız söz konusu olacak. Haziran-Temmuz aylarında altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kuruluna getirilmesini planlıyoruz. İçeriğini daha netleştirmedik. Bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkının sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen emeklilik süresi onu belirlemek lazım. Bu Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi.

Bakan Işıkhan’dan asgari ücrete ara zam açıklaması: 2025 Temmuz’da asgari ücrete ara zam gelecek mi?
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