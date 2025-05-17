Giriş Tarihi: 17.05.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
18:00
Can Borcu 20. bölüm full izle | atv Can Borcu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu 20. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde, Handan ve Mehmet'in nikah sabahı, çocukların kaldığı gecekondu evinde yaşanan soba zehirlenmesiyle trajik bir hâl alıyor. Duygusal sahneleriyle dikkat çeken yapımda, Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi güçlü isimler rol alıyor. İşte, Can Borcu 20. bölüm izle linki tek parça, full HD ve kesintisiz.