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Haberler Galeri Çığlık 5 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 14:13

Çığlık 5 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Orijinal adı "Scream" olan ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip ikonik korku filmi serisi, yeni filmiyle izleyicilerle buluşuyor. Serinin beşinci halkası olan "Çığlık 5", bu akşam televizyon ekranlarında Türkiye'de ilk kez yayımlanacak. Korku ve gerilim türünün öncülerinden sayılan Scream serisi, sinema tarihinde iz bırakmayı başarmış, izlenme rekorları kırmış yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Çığlık 5 filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Çığlık 5 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Korku ve gerilim tutkunlarını ekran başına kilitleyecek Çığlık 5, bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşuyor. Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan film, bir dizi korkunç cinayetin gölgesinde kalan bir kasabada yaşanan olayları konu alıyor. Çığlık serisinin heyecan dolu bu yeni halkasında izleyicileri gerilim dolu anlar bekliyor. İşte Çığlık 5'in konusu ve güçlü oyuncu kadrosu...

Çığlık 5 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

ÇIĞLIK 5 KONUSU NEDİR?
Scream filminin beşinci devam halkası olan yapımda, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor. 25 yıl önce korkunç cinayetlerle çalkalanan Woodsboro kasabası, yeni bir katille karşı karşıyadır.

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Çığlık 5 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Hayalet maskesini takan katil, kasabanın kanlı geçmişine ait sırları yeniden canlandırmak için bir grup gencin peşine düşer. Sidney, yıllar önce başından geçenlere benzer seri cinayetleri çözmek için ayrıldığı Woodsboro kasabasına geri döner.

Çığlık 5 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

ÇIĞLIK 5 OYUNCULARI KİMLER?
Neve Campbell
Courteney Cox
David Arquette
Marley Shelton
Melissa Barrera
Jenna Ortega
Dylan Minnette
Jack Quaid

Çığlık 5 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!