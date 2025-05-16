Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
14:13
Çığlık 5 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!
Orijinal adı "Scream" olan ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip ikonik korku filmi serisi, yeni filmiyle izleyicilerle buluşuyor. Serinin beşinci halkası olan "Çığlık 5", bu akşam televizyon ekranlarında Türkiye'de ilk kez yayımlanacak. Korku ve gerilim türünün öncülerinden sayılan Scream serisi, sinema tarihinde iz bırakmayı başarmış, izlenme rekorları kırmış yapımlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Çığlık 5 filminin konusu ne, oyuncuları kimler?