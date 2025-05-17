EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilir. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 16.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 20.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri ise 25.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL