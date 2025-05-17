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Haberler Galeri EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları
Giriş Tarihi: 17.05.2025 20:26 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 20:26

EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

Bankalar, emekli maaş promosyonları için yarışa girdi. Emeklilere maaş taşıma karşılığında promosyon teklifleri sunan bankalar, sundukları ek avantajlar ve nakit ödemelerle müşteri portföyünü genişletmeyi hedefliyor. Promosyon miktarları bankadan bankaya değişirken, bazı kampanyalarda ek koşullarla rakamlar daha da yükseliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon listeleri.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

Bankalar, emeklilere yönelik promosyon yarışına hız verdi. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını kendisine taşıyanlara 3 yıl taahhüt karşılığında nakit destek sağlıyor. Promosyonların yanı sıra bazı bankalar ek olarak faizsiz kredi, fatura talimatına özel indirimler ve kart avantajları da sunuyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? İşte, güncel kampanyalar.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR!

Emekli olanların bankalardan promosyon alabilmeleri için maaşlarını çalışmak istedikleri bankaya taşımaları gerekiyor. Ayrıca belirlenen süre boyunca maaşlarını taşıdıkları banka ile çalışacaklarını taahhüt etmeleri önemli. Taahhüt süresi dolmadan yapılan banka değişiklilerinde bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

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EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Emekli promosyon avantajından 13 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

EMEKLİ PROMOSYONLARI ZİRVEDE! 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel emekli promosyonu fırsatları

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilir. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilir.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 16.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 20.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri ise 25.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL