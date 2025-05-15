EV KADINLARINA EMEKLİLİK GELİŞMELERİ: Bakan Işıkhan açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman, şartları neler?

EV KADINLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER OLACAK?

Bakan Işıkhan açıklamasının devamında yapılan çalışmanın içeriğini tam olarak netleştirmediklerini belirtirken analiz yapacaklarını ifade etti. Işıkhan açıklamasında " Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili çalışma tamamlandığında TBMM Başkanlığına götürülecek ve milletvekillerinin onayına sunulacak. Geçmesi durumunda ise Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.