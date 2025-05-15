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Haberler Galeri EV KADINLARINA EMEKLİLİK GELİŞMELERİ: Bakan Işıkhan açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:00

EV KADINLARINA EMEKLİLİK GELİŞMELERİ: Bakan Işıkhan açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman, şartları neler?

Ev kadınlarına yönelik emeklilik düzenlemesiyle ilgili çalışmalar sürerken projeye dair son açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan konuyla ilgili birçok açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarında ev kadınlarına emeklilik müjdesinin 2028 yılından önce verilmesinin planlandığını aktarmıştı. Bu açıklamaların ardından gözler Meclis gelişmelerine çevrildi. Peki, ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman, şartları neler olacak?

EV KADINLARINA EMEKLİLİK GELİŞMELERİ: Bakan Işıkhan açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman, şartları neler?

Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesiyle ilgili detaylar gündeme gelirken, sigorta prim desteğine dair detaylar gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan'ın duyurduğu projeye ilişkin yeni açıklamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi Meclis'e sunuldu mu, şartlar neler olacak? İşte detaylar...

EV KADINLARINA EMEKLİLİK GELİŞMELERİ: Bakan Işıkhan açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman, şartları neler?

BAKAN IŞIKHAN DÜZENLEMEYE DAİR AÇIKLAMA YAPTI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik hakkı sağlayacak bir düzenlemenin sinyalini verdi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, düzenlemenin altyapı çalışmalarının Haziran veya temmuz ayında tamamlanarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulacağını ifade etti.

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EV KADINLARINA EMEKLİLİK GELİŞMELERİ: Bakan Işıkhan açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman, şartları neler?

EV KADINLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER OLACAK?
Bakan Işıkhan açıklamasının devamında yapılan çalışmanın içeriğini tam olarak netleştirmediklerini belirtirken analiz yapacaklarını ifade etti. Işıkhan açıklamasında " Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili çalışma tamamlandığında TBMM Başkanlığına götürülecek ve milletvekillerinin onayına sunulacak. Geçmesi durumunda ise Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK GELİŞMELERİ: Bakan Işıkhan açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman, şartları neler?

ÇOCUK SAYISI, GEÇİRİLEN HİZMET SÜRESİ...

Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız."

EV KADINLARINA EMEKLİLİK GELİŞMELERİ: Bakan Işıkhan açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman, şartları neler?

O TARİHİ İŞARET ETTİ!

Bakan Vedat Işıkhan, ev hanımlarına yönelik emeklilik düzenlemesiyle ilgili hedeflenen takvimi şu sözlerle paylaştı:

"Amacımız 2028'den önce hayata geçirmek."