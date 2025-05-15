EV KADINLARINA EMEKLİLİK GELİŞMELERİ: Bakan Işıkhan açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 15.05.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
14:00
Ev kadınlarına yönelik emeklilik düzenlemesiyle ilgili çalışmalar sürerken projeye dair son açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan konuyla ilgili birçok açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarında ev kadınlarına emeklilik müjdesinin 2028 yılından önce verilmesinin planlandığını aktarmıştı. Bu açıklamaların ardından gözler Meclis gelişmelerine çevrildi. Peki, ev hanımlarına emeklilik yasası çıktı mı, ne zaman, şartları neler olacak?