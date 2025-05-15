Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
12:56
Evde bakım maaşı ödeme sorgulama 2025: Mayıs ayı evde bakım aylıkları yattı mı, ne zaman ödenir?
Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı üzerinden ve SMS yoluyla gerçekleşiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte hasta, engelli, yaşlı bireylerin bakımında evde bakım aylığı ödeniyor. Hak sahipleri il il yatırılan ödemeleri kontrol etmek için açıklamalara ve sorgulama sistemlerine odaklandı. Peki, 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?