Evde bakım maaşı ödeme sorgulama 2025: Mayıs ayı evde bakım aylıkları yattı mı, ne zaman ödenir?

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ödemelerde araştırmalar hız kazandı. Evde bakım maaşı mayıs ayı ödemeleri yattı mı sorusuna yanıt arayan hak sahipleri kendi illeri özelinde ödeme durumunu takip ediyor. Son zamla birlikte 10.125 TL olan evde bakım aylığı ödemeleri mayıs ayı için gündemde. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı: