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Haberler Galeri Evde bakım maaşı ödeme sorgulama 2025: Mayıs ayı evde bakım aylıkları yattı mı, ne zaman ödenir?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:56

Evde bakım maaşı ödeme sorgulama 2025: Mayıs ayı evde bakım aylıkları yattı mı, ne zaman ödenir?

Evde bakım maaşı sorgulama e-devlet ekranı üzerinden ve SMS yoluyla gerçekleşiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte hasta, engelli, yaşlı bireylerin bakımında evde bakım aylığı ödeniyor. Hak sahipleri il il yatırılan ödemeleri kontrol etmek için açıklamalara ve sorgulama sistemlerine odaklandı. Peki, 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödeme sorgulama 2025: Mayıs ayı evde bakım aylıkları yattı mı, ne zaman ödenir?

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ödemelerde araştırmalar hız kazandı. Evde bakım maaşı mayıs ayı ödemeleri yattı mı sorusuna yanıt arayan hak sahipleri kendi illeri özelinde ödeme durumunu takip ediyor. Son zamla birlikte 10.125 TL olan evde bakım aylığı ödemeleri mayıs ayı için gündemde. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı:

Evde bakım maaşı ödeme sorgulama 2025: Mayıs ayı evde bakım aylıkları yattı mı, ne zaman ödenir?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreçte her ayın 15'i itibarıyla başlanan evde bakım maaşı ödemelerinin bugün başlaması bekleniyor. Sosyal destek ödemesi il il ay sonuna kadar yatırılıyor.

İşte, sorgulama yöntemleri:

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Evde bakım maaşı ödeme sorgulama 2025: Mayıs ayı evde bakım aylıkları yattı mı, ne zaman ödenir?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı ödeme bilgisi e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, sorgulama yapabileceğiniz o ekranı:

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı ödeme sorgulama 2025: Mayıs ayı evde bakım aylıkları yattı mı, ne zaman ödenir?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım aylığı alanlar SMS yoluyla da ödeme bilgilerini sorgulayabiliyor. Mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'ye SMS göndererek sorgulama yapılabiliyor.

Evde bakım maaşı ödeme sorgulama 2025: Mayıs ayı evde bakım aylıkları yattı mı, ne zaman ödenir?