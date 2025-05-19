Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, VNL milli maçları nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 11:28

Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, VNL milli maçları nerede oynanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız VNL kupası için bir kez daha file önünde yerini alıyor. Daniele Santarelli yönetiminde rakip takımların karşısında yerini alacak Ay-Yıldızlılar FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi için Çin, İstanbul ve Hollanda'da maçlara çıkacak. Filenin Sultanları maç takvimi ile biletler takip edilmeye başladı. Peki; 2025 Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, milli maçlar nerede oynanacak? İşte, Türkiye'nin maç programı:

Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, VNL milli maçları nerede oynanacak?

Filenin Sultanları milli maç takvimi voleybolseverlerin gündeminde. 16 takımın mücadele edeceği VNL kupasında her hafta 4 karşılaşmanın oynanacağı 3 haftanın sonunda sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Simge Aköz'ün kaptanlık yapacağı milli takımda genç oyuncuların süre alması bekleniyor. Peki, 2025 Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, VNL milli maçları nerede oynanacak?

VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Voleybol Miletler Ligi (VNL) her hafta başka bir şehirde olmak üzere 3 haftada düzenlenecek. Her hafta dört karşılaşmanın oynanacağı ligde;

1. hafta 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de,

2. hafta 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da,

3. hafta da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da oynanacak.

İşte, Türkiye'nin maç takvimi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, VNL milli maçları nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025

1.Hafta (Pekin/Çin)

4 Haziran 2025
TSİ 07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran 2025
TSİ 11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye

Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, VNL milli maçları nerede oynanacak?

2.Hafta (İstanbul/Türkiye)

18 Haziran 2025

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran 2025

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran 2025

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran 2025

19.30 Türkiye-Brezilya

Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, VNL milli maçları nerede oynanacak?

3.Hafta (Apeldoorn/Hollanda)

9 Temmuz 2025

TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 2025

TSİ 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025

TSİ 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz 2025

TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye