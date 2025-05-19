Giriş Tarihi: 19.05.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
11:28
Filenin Sultanları maç takvimi 2025: Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, VNL milli maçları nerede oynanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız VNL kupası için bir kez daha file önünde yerini alıyor. Daniele Santarelli yönetiminde rakip takımların karşısında yerini alacak Ay-Yıldızlılar FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi için Çin, İstanbul ve Hollanda'da maçlara çıkacak. Filenin Sultanları maç takvimi ile biletler takip edilmeye başladı. Peki; 2025 Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, milli maçlar nerede oynanacak? İşte, Türkiye'nin maç programı: