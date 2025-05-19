Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
10:33
Galatasaray kupa töreni bekleniyor! 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından ilan etti. Sarı kırmızılı taraftar tribünde, evlerinde ve meydanlarda zaferi kutladı. Şimdi sırada Galatasaray kupa töreni tarihi var. 5. yıldızı getirmesi açısından oldukça önemli olan bu sezonda heyecanlı bekleyiş başladı. Peki; 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, kupa hangi tarihte alınacak, belli oldu mu?