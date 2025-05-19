Galatasaray kupa töreni bekleniyor! 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?

Galatasaray kupa töreni 2024-2025 sezonu için takip edilmeye başladı. 38. haftalık süreçte 36. haftada şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılılar Kayserispor'dan beklediği puanını alarak kutlamalara başladı. Ancak lig sonunda özel olarak yapılacak kutlama bekleniyor. Peki; Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman?