Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray kupa töreni bekleniyor! 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 10:33

Galatasaray kupa töreni bekleniyor! 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından ilan etti. Sarı kırmızılı taraftar tribünde, evlerinde ve meydanlarda zaferi kutladı. Şimdi sırada Galatasaray kupa töreni tarihi var. 5. yıldızı getirmesi açısından oldukça önemli olan bu sezonda heyecanlı bekleyiş başladı. Peki; 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, kupa hangi tarihte alınacak, belli oldu mu?

Galatasaray kupa töreni bekleniyor! 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?

Galatasaray kupa töreni 2024-2025 sezonu için takip edilmeye başladı. 38. haftalık süreçte 36. haftada şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılılar Kayserispor'dan beklediği puanını alarak kutlamalara başladı. Ancak lig sonunda özel olarak yapılacak kutlama bekleniyor. Peki; Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman?

Galatasaray kupa töreni bekleniyor! 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Galatasaray, Süper Lig 2024-2025 sezonunda beklediği 1 puanı Kayserispor maçını 3-0 kazanarak aldı ve şampiyonluğunu ilan etti. 25. şampiyonluğunu alan sarı kırmızılılar 5. yıldızı da formasına eklemiş oldu.

38. haftalık sezonda galibiyet 36. haftada netleşmiş oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray kupa töreni bekleniyor! 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması henüz netleşmedi. Takımın Florya Tesisleri'nde bir şampiyonluk kutlaması yapması bekleniyor. Tarihin duyurulması ardından taraftarlar hazırlıklarını yapacak.

Galatasaray kupa töreni bekleniyor! 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?

GALATASARAY KUPA TÖRENİ TARİHİ 2025

TFF'de yer aldığı üzere Süper Lig şampiyonunun kupa töreni son lig maçının sonunda veriliyor. Buna göre 38. haftada oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçı bekleniyor.

Galatasaray kupa töreni bekleniyor! 2025 Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?