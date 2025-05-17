Giriş Tarihi: 17.05.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
22:48
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her hafta izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından dizinin sevenleri Gönül Dağı 180. bölüm fragmanı için arayışa geçti. Yeni bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu olurken, gözler gelecek haftanın tanıtımında. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.