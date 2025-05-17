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Haberler Galeri GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 22:48 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 22:48

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her hafta izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından dizinin sevenleri Gönül Dağı 180. bölüm fragmanı için arayışa geçti. Yeni bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu olurken, gözler gelecek haftanın tanıtımında. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nda yeni bölüm heyecanı sürüyor. Cumartesi akşamları yayımlanan yapım izleyiciyi Anadolu'nun sıcak hikâyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. 179. bölümün ardından gözler şimdi bir sonraki haftaya çevrildi. Peki; Gönül Dağı 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 180. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 179. BÖLÜM KONUSU

Kaya Ailesi, Taner'in doktoru bulmasını beklerken, Selma'nın okulunda bir gezi düzenlenecektir. Gezi sırasında neler yaşanacaktır? Süleyman, doktordan aldığı iyi haberle yaşam sevincini bulur. Süleyman kasabalı çocuklar için ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fidan, Behçet'in yalan söylemesinden dolayı kırılır. İkili arasında neler olacaktır? Hüseyin'in borçlu olduğu kişiler kasabaya gelir. Hüseyin'i kurtarabilmek için Seyfettin ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 180. bölüm fragmanı yayınlandı mı?