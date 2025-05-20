Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
10:45
Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Bayram tatili için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda!
Genellikle iki haftada bir, pazartesi günleri gerçekleşen Kabine Toplantısı en son 12 Mayıs tarihinde gerçekleşti. 2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken bayram tatili 9 gün olacak mı sorusuna yanıt arayanlar gelecek Kabine kararlarına odaklandı. Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu gündemdeki maddeleri konuşmak üzere bir araya gelecek. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?