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Haberler Galeri Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Bayram tatili için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 10:45

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Bayram tatili için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda!

Genellikle iki haftada bir, pazartesi günleri gerçekleşen Kabine Toplantısı en son 12 Mayıs tarihinde gerçekleşti. 2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken bayram tatili 9 gün olacak mı sorusuna yanıt arayanlar gelecek Kabine kararlarına odaklandı. Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu gündemdeki maddeleri konuşmak üzere bir araya gelecek. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Bayram tatili için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda!

Düzenli olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu gündem konularına odaklanacak. Vatandaşın beklediği konular arasında Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu var. Peki; sıradaki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Bayram tatili için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde en son 12 Mayıs tarihinde toplandı. Genellikle 2 haftada bir gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı bu hafta beklenmiyor.

Gelecek toplantı için gözler 26 Mayıs tarihine çevrildi.

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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Bayram tatili için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasının gündemde olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ardından net karar Kabine Toplantısı ile bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Bayram tatili için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda!

12 MAYIS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

İşte son Kabine Toplantısı'ndan öne çıkan başlıklar:

"İnsanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor. Türkiye, büyük-küçük demeden herkesi etkileyen bu 'kaotik iklimi' en iyi yöneten ülkelerden biridir. Salgınla mücadelede ülkemize büyük avantaj sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 'belirsizlikler çağında' da Türkiye'ye asimetrik imkanlar kazandırmaktadır.

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Bayram tatili için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda!

Yönetimde istikrarın, idarede koordinasyonun, bürokraside etkin karar almanın, siyasette güvenin, hizmette başarının simgesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, her olağanüstü gelişmede rüştünü tekrar tekrar ispat etmektedir. Milletimizin takdir ve teveccühüyle hayata geçirilen yönetim değişikliğinin isabeti, günden güne daha iyi anlaşılmaktadır. Sadece son toplantımızdan bu yana yaşanan tüm hadiselere bakmak bile bu gerçekleri görmek için yeterlidir."