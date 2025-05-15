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Haberler Galeri KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 22:05 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 22:05

KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar, 2025 KPSS sınav takvimi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle lisans mezunlarını ilgilendiren oturumlar her yıl düzenlenirken, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılıyor. Bu nedenle 2025 yılında yalnızca lisans düzeyindeki KPSS oturumları gerçekleştirilecek. Peki; 2025 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. 2025 yılı KPSS takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, seviyelerine göre katılacakları oturumlara hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de yakından takip ediyor. Peki, 2025 KPSS sınavı hangi gün yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.