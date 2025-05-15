Giriş Tarihi: 15.05.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
22:05
KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?
Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar, 2025 KPSS sınav takvimi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle lisans mezunlarını ilgilendiren oturumlar her yıl düzenlenirken, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılıyor. Bu nedenle 2025 yılında yalnızca lisans düzeyindeki KPSS oturumları gerçekleştirilecek. Peki; 2025 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak?