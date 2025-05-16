Giriş Tarihi: 16.05.2025 07:39
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
07:39
MEB TAKVİMİ 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak, Eylül'ün kaçında, ara tatiller ne zaman?
2025-2026 eğitim yılı MEB takvimiyle netleşti. Yaz tatilinin tsona ermesinin ardından, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yeni dönemin başlangıç tarihini ve ara tatilleri merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim, okulların açılış günü, sömestr ve ara tatiller ile yılsonu kapanış tarihini belirliyor. Peki, 2025-2026 eğitim dönemi ne zaman başlayacak? İşte detaylı MEB takvimi ve tatil tarihleri!