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Haberler Galeri MEB TAKVİMİ 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak, Eylül'ün kaçında, ara tatiller ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 07:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 07:39

MEB TAKVİMİ 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak, Eylül'ün kaçında, ara tatiller ne zaman?

2025-2026 eğitim yılı MEB takvimiyle netleşti. Yaz tatilinin tsona ermesinin ardından, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yeni dönemin başlangıç tarihini ve ara tatilleri merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim, okulların açılış günü, sömestr ve ara tatiller ile yılsonu kapanış tarihini belirliyor. Peki, 2025-2026 eğitim dönemi ne zaman başlayacak? İşte detaylı MEB takvimi ve tatil tarihleri!

MEB TAKVİMİ 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak, Eylül’ün kaçında, ara tatiller ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim dönemi takvimini açıkladı. Her yıl milyonlarca öğrenci, veli ve eğitimcinin merakla beklediği takvimle birlikte okulların açılış tarihi kesinleşti. 2024-2025 eğitim yılı 20 Haziran 2025'te sona ererken, yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından okul başlangıç tarihleri, ara tatiller ve sömestr tatili programı eğitim dünyasının gündeminde. Peki, 2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte açılacak?

MEB TAKVİMİ 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak, Eylül’ün kaçında, ara tatiller ne zaman?

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre, yeni akademik yıl 8 Eylül'de başlayacak ve 26 Haziran 2026'da tamamlanacak.

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MEB TAKVİMİ 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak, Eylül’ün kaçında, ara tatiller ne zaman?

MEB 2025-2026 TAKVİMİ YAYINLANDI!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

MEB TAKVİMİ 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak, Eylül’ün kaçında, ara tatiller ne zaman?

2025-2026 ARA TATİL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayarak 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü son bulacak.

MEB TAKVİMİ 2025-2026: Okullar ne zaman açılacak, Eylül’ün kaçında, ara tatiller ne zaman?
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