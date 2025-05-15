MEB’den 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yeni Ders Kararı! ’Özel’ ders müfredata ekleniyor: Not verilmeyecek!

Her bir ders için haftalık en az 1, en fazla 3 saat ayrılabilecek. Dersin kapsamı ilgili öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak.



Ders sayesinde öğrenciler, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar yaşadıkları tüm öğrenme eksikliklerini giderebilecek ve önceki yıllarda edinilmesi gereken ancak çeşitli nedenlerle kazanılamayan bilgi ve becerilerin sistemli bir şekilde telafi edilmesi sağlanacak.