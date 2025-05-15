Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
11:16
MEB’den 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yeni Ders Kararı! 'Özel' ders müfredata ekleniyor: Not verilmeyecek!
Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve üniversiteye geçiş süreçlerini güçlendirmek amacıyla "Hedef Temelli Destek Eğitimi" adlı yeni bir ders uygulamasını hayata geçiriyor. Dersin içeriği, ilgili öğretim programları doğrultusunda, alanında uzman zümre öğretmenleri tarafından titizlikle hazırlanacak. İşte ayrıntılar...