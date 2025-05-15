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Haberler Galeri MEB’den 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yeni Ders Kararı! 'Özel' ders müfredata ekleniyor: Not verilmeyecek!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 11:16

MEB’den 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yeni Ders Kararı! 'Özel' ders müfredata ekleniyor: Not verilmeyecek!

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve üniversiteye geçiş süreçlerini güçlendirmek amacıyla "Hedef Temelli Destek Eğitimi" adlı yeni bir ders uygulamasını hayata geçiriyor. Dersin içeriği, ilgili öğretim programları doğrultusunda, alanında uzman zümre öğretmenleri tarafından titizlikle hazırlanacak. İşte ayrıntılar...

MEB’den 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yeni Ders Kararı! ’Özel’ ders müfredata ekleniyor: Not verilmeyecek!

Öğrenci ve velilerden gelen talepler doğrultusunda, lise son sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlık süreçlerini daha kapsamlı ve etkin hale getirmek amacıyla önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren yeni bir uygulama başlatılıyor. Bu program kapsamında, öğrencilerin ihtiyaç ve tercihlerine göre okul yönetimleri haftalık 3 ile 6 saat arasında ders saatlerini planlayıp uygulayacak. İşte konuyla ilişkin detaylar haberin devamında...

MEB’den 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yeni Ders Kararı! ’Özel’ ders müfredata ekleniyor: Not verilmeyecek!

MEB DUYURDU: 12. SINIF MÜFREDATINA YENİ DERS EKLENİYOR

12. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve üniversiteye hazırlık süreçlerini daha etkili hale getirmek amacıyla, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren "Hedef Odaklı Destek Eğitimi" adlı yeni bir ders uygulanmaya başlanacak.

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MEB’den 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yeni Ders Kararı! ’Özel’ ders müfredata ekleniyor: Not verilmeyecek!

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR
"Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersinin içeriğinde Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi alan dersleri yer alacak.

MEB’den 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yeni Ders Kararı! ’Özel’ ders müfredata ekleniyor: Not verilmeyecek!

Her bir ders için haftalık en az 1, en fazla 3 saat ayrılabilecek. Dersin kapsamı ilgili öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak.

Ders sayesinde öğrenciler, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar yaşadıkları tüm öğrenme eksikliklerini giderebilecek ve önceki yıllarda edinilmesi gereken ancak çeşitli nedenlerle kazanılamayan bilgi ve becerilerin sistemli bir şekilde telafi edilmesi sağlanacak.

MEB’den 12. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yeni Ders Kararı! ’Özel’ ders müfredata ekleniyor: Not verilmeyecek!

Ayrıca dersler okul saatleri içinde uygulanarak, öğrencilerin hem öğrenme kayıplarını gidermeleri hem de sınavlara hazırlık süreçlerini okul ortamında ve öğretmenlerinin rehberliğinde yürütebilmeleri sağlanacak. "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi ile okul dışı takviye eğitim ihtiyacının en aza indirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.