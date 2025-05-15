MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.