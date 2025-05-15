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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 06:45

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maaş artışlarında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici olacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan dört aylık enflasyon verileri açıklanırken, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşmeye başladı. En düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli maaşı ise 19.616 TL olarak belirlenmişti. Gözler şimdi Temmuz ayında açıklanacak yeni rakamlarda. Peki, 2025 Temmuz'da memur maaşları ne kadar olacak? İşte memur zammı hesaplamaları.

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Temmuz 2025 memur zammı için geri sayım sürüyor. Ocak-Nisan enflasyon verileriyle birlikte zam oranı şekillenmeye başladı. En düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olmuştu. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi ile birlikte maaşlara yeni artışlar yansıtılacak. Peki, memur maaşları ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar.

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03 şubat ayında yüzde 2,27 mart ayında yüzde 2,46 nisan yüzde 3 oldu. 4 aylık enflasyon farkı ve memurun hak ettiği kümülatif zam da ortaya çıktı.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

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MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?
  • Toplam enflasyon: Yüzde 13,36
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 12,29
  • 7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
  • Toplam kümülatif zam: Yüzde 12,3

Bu zam oranıyla beraber memur ve memur maaş zamları için belirlenen tablo da değişti.

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

4 aylık enflasyon farkına göre memur emeklisi maaş tablosu...

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?

GÖZLER TOPLU SÖZLEŞMEDE

600 bin kamu işçisi zam pazarlığında süreç devam ediyor. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü diğer toplu sözleşme görüşmeleri memur maaşlarını etkileyecek toplu sözleşme zammı için de referans olacak. Geçtiğimiz yıllarda yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde 2025 yılı için memurlara ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılması için karar alınmıştı.