Giriş Tarihi: 15.05.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
06:45
MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ: Polis, öğretmen, hemşire, doktor... Memur zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maaş artışlarında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici olacak. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan dört aylık enflasyon verileri açıklanırken, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşmeye başladı. En düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli maaşı ise 19.616 TL olarak belirlenmişti. Gözler şimdi Temmuz ayında açıklanacak yeni rakamlarda. Peki, 2025 Temmuz'da memur maaşları ne kadar olacak? İşte memur zammı hesaplamaları.