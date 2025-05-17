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Haberler Galeri Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimine göre karne günü ve yaz tatili başlangıç tarihi!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 00:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 00:09

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimine göre karne günü ve yaz tatili başlangıç tarihi!

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken, öğrenciler için yaz tatili heyecanı başladı. Karnelerin verileceği tarih netleşirken, yaz planları da netlik kazanmaya başladı. Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı nedeniyle okulların kapanış tarihine dair detaylar da gündemde yerini aldı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, son ders zili ne zaman çalacak? İşte 2024-2025 MEB takvimine göre karne günü ve yaz tatili başlangıç tarihi...

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimine göre karne günü ve yaz tatili başlangıç tarihi!

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona yaklaşırken okulların kapanış tarihi netleşti. Haziran ayının ilk haftasında idrak edilecek Kurban Bayramı, takvime dair çeşitli beklentileri beraberinde getirse de Milli Eğitim Bakanlığı planlamasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Öğrenciler, son ders zilinin çalacağı günü beklerken karne heyecanı da şimdiden başladı. Peki; okullar ne zaman kapanıyor? İşte, okulların kapanış tarihi.

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimine göre karne günü ve yaz tatili başlangıç tarihi!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okullar takvimde belirtildiği üzere 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler bu tarih itibarıyla yaz tatilinde olacak.

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Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimine göre karne günü ve yaz tatili başlangıç tarihi!

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yaz tatilinin erkene çekileceği yönündeki iddialara bakanlık şöyle yanıt vermişti:

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimine göre karne günü ve yaz tatili başlangıç tarihi!

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimine göre karne günü ve yaz tatili başlangıç tarihi!