Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
12:34
Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı
2024-2025 Eğitim - Öğretim Yılı sonu yaklaştı. Haziran ayında gelecek karne günü ile birlikte yaz tatili de başlamış olacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda tüm kademeler yaz süresince tatilde olacak ve yeni öğretim yılına hazırlanmaya başlayacak. Öte yandan 2025-2026 MEB takvimi de ortaya çıktı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?