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Haberler Galeri Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı
Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:34

Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

2024-2025 Eğitim - Öğretim Yılı sonu yaklaştı. Haziran ayında gelecek karne günü ile birlikte yaz tatili de başlamış olacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda tüm kademeler yaz süresince tatilde olacak ve yeni öğretim yılına hazırlanmaya başlayacak. Öte yandan 2025-2026 MEB takvimi de ortaya çıktı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

Okullar ne zaman kapanacak MEB takvimi ile yanıtlanıyor. Daha önce sosyal medyada yayılan iddialara cevap veren Bakanlık okulların belirlenen tarihte kapanacağına dikkat çekmişti. Öğrenci, öğretmen ve veliler planlarını bu doğrultuda çıkardı. Peki, yaz tatiline kaç gün kaldı? İşte, 2025 karne günü tarihi:

Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takviminde belirtildiği üzere okullar bu yıl 20 Haziran tarihinde kapanacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini de paylaştı.

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Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

Buna göre yeni eğitim-öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. İşte, yeni MEB takvimi:

Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2025

Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran / Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Salı

30 Ağustos Zafer Bayramı - Cumartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Çarşamba