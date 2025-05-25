Okullar ne zaman kapanıyor, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

Okullar ne zaman kapanacak MEB takvimi ile yanıtlanıyor. Daha önce sosyal medyada yayılan iddialara cevap veren Bakanlık okulların belirlenen tarihte kapanacağına dikkat çekmişti. Öğrenci, öğretmen ve veliler planlarını bu doğrultuda çıkardı. Peki, yaz tatiline kaç gün kaldı? İşte, 2025 karne günü tarihi: