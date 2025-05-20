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Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 07:48

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? Yaz tatili başlıyor! İşte 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa bir süre kala, öğrenciler yaz tatilinin heyecanını yaşamaya başladı. Karnelerin dağıtılacağı tarih netleşirken, yaz tatili planları da şekilleniyor. Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla okul kapanış tarihleri de merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, son ders zili ne zaman çalacak? İşte 2024-2025 MEB takvimine göre karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? Yaz tatili başlıyor! İşte 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi

2024-2025 eğitim yılı sona ererken, okulların kapanış tarihi kesinleşti. Haziran ayının ilk haftasında kutlanacak Kurban Bayramı nedeniyle bazı beklentiler oluşsa da, Milli Eğitim Bakanlığı takvimde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Öğrenciler, son ders zilinin çalacağı günü sabırsızlıkla beklerken, karne heyecanı da başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, okulların kapanış tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? Yaz tatili başlıyor! İşte 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okullar takvimde belirtildiği üzere 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler bu tarih itibarıyla yaz tatilinde olacak.

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? Yaz tatili başlıyor! İşte 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi

MEB AÇIKLADI: OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yaz tatilinin erkene çekileceği yönündeki iddialara bakanlık şöyle yanıt vermişti:

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? Yaz tatili başlıyor! İşte 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? Yaz tatili başlıyor! İşte 2024-2025 MEB takvimi ile okulların kapanış tarihi

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?
Okulların kapanmasına 20 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 31 gün kaldı. 20 Haziran tarihinde okullar kapanacak ve yaz tatili resmen başlamış olacak.