Giriş Tarihi: 15.05.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
15:09
ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV'de! Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Özür Dilerim filmi televizyon ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşuyor. 2023 yılında çekilen bu komedi yapımının başrollerini İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca paylaşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda da aynı zamanda senaryoyu kaleme alan İbrahim Büyükak oturuyor. Peki, Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar