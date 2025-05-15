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Giriş Tarihi: 15.05.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:09

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV'de! Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Özür Dilerim filmi televizyon ekranlarında bu akşam izleyiciyle buluşuyor. 2023 yılında çekilen bu komedi yapımının başrollerini İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca paylaşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda da aynı zamanda senaryoyu kaleme alan İbrahim Büyükak oturuyor. Peki, Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV’de! Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Özür Dilerim filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Gizem Karaca, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı filme dair detaylar merak ediliyor. İşte Özür Dilerim filmi konusu ve oyuncuları

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV’de! Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ÖZÜR DİLERİM KONUSU

Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.

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ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV’de! Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ÖZÜR DİLERİM OYUNCULARI
İbrahim Büyükak - Erkin
Oğuzhan Koç - Koray
Gizem Karaca - Merve
Mert Turak - Poyraz
Yeliz Kuvancı - Canan
Müfit Kayacan - Hicabi
Metin Coşkun - Yüksel Dede
Yonca Şahinbaş - Şükran
Kerimcan Kamal - Haldun
Gümeç Alpay - Asuman
Fatma Toptaş - Seyyal
Binnur Şerbetçioğlu - Sevil
Emre Akarsu - Emre
Kadir Polatçı - Kadir

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ KONUSU: Bu akşam TV’de! Özür Dilerim filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ÖZÜR DİLERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Başrollerinde Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'ın yer aldığı filmin çekimleri İzmir'de gerçekleşmiştir.