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Haberler Galeri SAHİPSİZLER SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE: "Devran ve Meryem İmam Nikahı Kıydı!" Sahipsizler 24. bölüm izle!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:05 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:05

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE: "Devran ve Meryem İmam Nikahı Kıydı!" Sahipsizler 24. bölüm izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler, 24. bölümüyle ekrana geliyor. Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünün ardından, gelecek bölümde neler olacak merak ediliyor. Dizinin başrolünde Hazal Subaşı, Enes Koçak, Kaan Mirac Sezen, Ece Bağcı gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor? İşte, Sahipsizler 24. bölüm izle linki ve bölümden detaylar...

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE: Devran ve Meryem İmam Nikahı Kıydı! Sahipsizler 24. bölüm izle!

Sahipsizler yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Sevilen yapımın yeni bölümünde neler olacak sorusu bu akşam yayınlanan bölüm ile yanıt bulacak. Azize ve Devran arasında neler yaşanacak merakla bekleniyor. İşte, Sahipsizler 24. bölüm izle linki ve bölümden detaylar...

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE: Devran ve Meryem İmam Nikahı Kıydı! Sahipsizler 24. bölüm izle!

SAHİPSİZLER 24. BÖLÜM İZLE

Sahipsizler Yeni Bölümüyle Bu Akşam Star'da! Dizinin yeni bölümlerini aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

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SAHİPSİZLER SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE: Devran ve Meryem İmam Nikahı Kıydı! Sahipsizler 24. bölüm izle!

SAHİPSİZLER KONUSU VE OYUNCULARI

Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir. Hikaye İstanbul'da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat'ın büyük aşkları vardır. Bu imkansız aşk İstanbul'dan çok uzakta, Mardin'in bir köyünde başlar.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE: Devran ve Meryem İmam Nikahı Kıydı! Sahipsizler 24. bölüm izle!

Nereye gideceklerini bilemeden ortada kalan altı kardeş, Samet'in aklına gelen bir fikirle İstanbul yoluna düşerler. Yüzünü hiç görmedikleri ama babasının tek güvendiği insan olduğunu bildikleri "Aslan amcalarına" gideceklerdir.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE: Devran ve Meryem İmam Nikahı Kıydı! Sahipsizler 24. bölüm izle!

OYUNCULAR: Hazal Subaşı, Enes Koçak, Kaan Mirac Sezen, Ece Bağcı, Turgut Tunçalp, Sacide Taşaner, Mehmet Bozdoğan, Burak Berkay Akgül