SAHİPSİZLER SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE: "Devran ve Meryem İmam Nikahı Kıydı!" Sahipsizler 24. bölüm izle!

SAHİPSİZLER KONUSU VE OYUNCULARI

Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir. Hikaye İstanbul'da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat'ın büyük aşkları vardır. Bu imkansız aşk İstanbul'dan çok uzakta, Mardin'in bir köyünde başlar.